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Pozzolo fuori strada con il suv nel biellese, tasso alcolemico molto superiore al limite

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(Adnkronos) – Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra del limite.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

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