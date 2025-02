Pozzolo: “Espulso da FdI? Non so nulla, ma da sospensione non ho rinnovato tessera”

(Adnkronos) – "Sono stupito, oggi vengo espulso e non ne so nulla, ieri mi attribuiscono un voto in Senato, mentre non ero a Roma… insomma, la stampa italiana mi pare particolarmente creativa, anche un po' in stile propaganda sovietica…". Interpellato dall'Adnkronos, il deputato Emanuele Pozzolo, già sospeso dal gruppo della Camera di Fdi, a seguito della vicenda dello sparo esploso a Capodanno del 2024 nella pro loco a Rosazza, nel Biellesem smentisce quanto si legge oggi sul Foglio, che parla di sua espulsione dal partito. "Magari mi hanno mandato un piccione viaggiatore, ma ancora non è arrivato…", continua con ironia. Ma lei è ancora iscritto a Fdi? "Io sono una persona seria, nel momento in cui il leader del partito decide di sospendermi, non mi sono messo certo a rinnovare la tessera", risponde serio. Questo spiegherebbe dunque il giallo, il decreto di espulsione non ci sarebbe, perché Pozzolo non è iscritto al partito. La sua situazione, viene confermato dal partito, era al vaglio, perché di fatto è fuori dal partito, dopo la sospensione, ma il deputato non ha attualmente la tessera di Fdi, quindi 'tecnicamente' non può essere allontanato. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Febbraio 2025