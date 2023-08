Power Hits Estate 2023, scaletta cantanti e super ospiti: dove vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna il Power Hits Estate di RTL 102.5. Oggi, martedì 29 agosto, all’Arena di Verona, lo show porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell'estate del 2023. La scaletta dei cantanti prevede Achille Lauro e Rose Villain, Alfa, Angelina Mango, Boomdabash ft. Paola & Chiara, Ciccio Merolla, Coez e Frah quintale, Colapesce Dimartino, Cristiano Malgioglio ft. Bungaro, Emma, Ernia con Bresh e Fabri Fibra, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Irama e Rkomi, Jain, Lazza, Levante, Marco Mengoni e Elodie, Merk & Kremont, Mr. Rain e Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Purple Disco Machine e Kungs, Rhove, Rocco Hunt, Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso & Baustelle, Yungblud. Non mancheranno superospiti: Biagio Antonacci e Benny Benassi, Giorgia, Max Pezzali, Negramaro, Pooh, Rita Ora. La settima edizione di Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà presentata da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, volti ormai noti al palco dell'Arena di Verona. Matteo Campese, è voce del programma "The Flight" dalle 15:00 alle 17:00 su RTL 102.5, mentre Jody Cecchetto, è voce di “Password”, in onda su RTL 102.5 dalle 17:00 alle 19:00. Al loro fianco anche Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su RTL 102.5 e Radio Zeta. Sarà possibile seguire il Power Hits Estate 2023 a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Agosto 2023