“Potenziare i collegamenti con l’aeroporto di Foggia”

“Il Molise non può continuare a pagare l’assenza di un aeroporto: è il momento di garantire ai cittadini collegamenti rapidi, efficienti e tariffe calmierate”. Così il segretario generale della UilTrasporti Molise, Nicola Scafa,in Senato a Roma, dove ha incontrato il senatore molisano Costanzo Della Porta e la senatrice della Puglia Annamaria Fallucchi per il progetto “Molise Vola”. Il sindacato rivolge “una richiesta precisa all’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Raffaele Piemontese: convocare subito un tavolo operativo e tecnico con istituzioni, parti sociali e aziende del Tpl per trasformare ‘Molise Vola’ in una realtà per i cittadini”. “Dopo il successo dei collegamenti con Pescara – dichiara Scafa – vogliamo sviluppare concretamente la tratta verso l’aeroporto di Foggia. La continuità territoriale significa voli in fasce orarie funzionali (mattina e sera) per permettere a lavoratori, studenti e famiglie di andare e tornare in giornata. Non una semplice linea di autobus, ma un sistema integrato fra trasporto pubblico locale e trasporto aereo, coordinando gli orari di terra con quelli dei voli, estendendo il servizio anche ai territori pugliesi confinanti: Chieuti, Serracapriola e San Paolo di Civitate”. Per il sindacato “vivere in una regione priva di aeroporto non può significare avere meno opportunità di mobilità. Il diritto a spostarsi in maniera sostenibile ed economicamente accessibile deve essere garantito anche ai cittadini molisani. I senatori hanno espresso piena condivisione, ma adesso serve una svolta”.



Pubblicato il 8 Ottobre 2026