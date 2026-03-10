Attualità

Poste Italiane, l’app ‘P’ supera 4 mln utenti giornalieri

Foto di AdnKronos AdnKronos
(Adnkronos) – Cresce l'apprezzamento degli utenti per l'app P di Poste Italiane che registra numeri da record superando quota 4 milioni di utenti giornalieri, mentre quelli complessivi sono oltre 16 milioni. Cifre da primato nel panorama digitale nazionale, che – come ricordato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante – rendono quella della grande 'P' gialla l'applicazione italiana più utilizzata nel Paese. L'App di Poste Italiane costituisce un punto di accesso strategico a tutti i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo: uno strumento che, insieme alla rete dei 12.800 uffici postali, forma la più grande piattaforma omnicanale d’Italia. 
Pubblicato il 10 Marzo 2026

