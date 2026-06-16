Poste Italiane, al via dai Navigili a Milano la sperimentazione con cargo e-bike

(Adnkronos) – Poste Italiane avvia a Milano, nella zona dei Navigli, la sperimentazione delle nuove cargo e-bike per il recapito di posta e pacchi. Si tratta di un progetto dedicato alla logistica urbana sostenibile, pensato per rendere le consegne ancora più efficienti, sicure e a basso impatto ambientale nei contesti cittadini più complessi. La sperimentazione milanese – spiega il gruppo in una nota – si inserisce in un percorso avviato da Poste Italiane in collaborazione con il Centro nazionale per la mobilità sostenibile MoSt, con partner tecnologici del settore automotive e finanziato coi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il team di progetto, oltre a Poste Italiane, coinvolge Italian Aluminium Technology, Pirelli e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Bergamo e del Politecnico di Milano. Dopo una prima fase di test in Puglia e Toscana, il progetto prosegue ora anche a Milano, dove la nuova bicicletta elettrica viene impiegata quotidianamente nel quartiere dei Navigli. Il veicolo è dotato di un vano modulare con capacità fino a 700 litri e 100 chilogrammi di carico. La configurazione a tre ruote garantisce maggiore stabilità e consente di operare in sicurezza anche in presenza di traffico intenso o pavimentazioni irregolari. La velocità massima è limitata a 25 chilometri orari, come previsto dalla normativa per i veicoli leggeri a pedalata assistita. Le cargo e-bike integrano inoltre sistemi avanzati di supporto alla guida, sensori e radar per il rilevamento degli ostacoli, monitoraggio dello stato degli pneumatici, antibloccaggio delle ruote, rigenerazione energetica attraverso la frenata e pannelli fotovoltaici, oltre a dispositivi per il monitoraggio di alcuni parametri ambientali come qualità dell’aria, temperatura e umidità. Soluzioni che puntano a rafforzare la sicurezza del recapito e a raccogliere dati utili allo sviluppo di modelli di mobilità urbana sempre più evoluti. La sperimentazione delle cargo e-bike si inserisce nel più ampio percorso di rinnovo della flotta green di Poste Italiane che conta 30 mila veicoli a basse emissioni di cui oltre 6.200 elettrici. In Lombardia i mezzi a basse emissioni sono 1.005, mentre a Milano sono oltre 300 e rappresentano più della metà dei veicoli circolanti in città.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026