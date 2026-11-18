(Adnkronos) – Trasferire denaro tra privati in tempo reale da due app, utilizzando solamente il numero di telefono del destinatario.

È la soluzione innovativa al centro della collaborazione tra Poste Italiane e BANCOMAT, con l’obiettivo di rendere più semplici e immediati l’invio e la ricezione di pagamenti person-to-person grazie all’integrazione tra i due più estesi ecosistemi digitali del Paese. L’iniziativa, che si baserà sul servizio P2P di Poste Italiane e sul servizio Bancomat Pay, darà vita a una community nazionale interoperabile per lo scambio di denaro tra privati che già oggi conta milioni di clienti utilizzatori.

Basterà un solo tocco ai clienti di Poste Italiane e delle banche aderenti al servizio Bancomat Pay, per gestire in modo semplice, sicuro e veloce, le principali esigenze della vita quotidiana: inviare denaro a un familiare o eseguire piccoli trasferimenti tra privati rimborsare un amico, dividere una spesa, o fare una richiesta di pagamento. L’operazione sarà semplice e intuitiva, senza la necessità di conoscere l’IBAN o il numero della carta del beneficiario e si effettuerà all’interno delle app già utilizzate abitualmente dai clienti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Da sempre in Poste Italiane lavoriamo per rendere i servizi finanziari più semplici grazie a sistemi digitali accessibili e vicini alle esigenze quotidiane delle persone” ha dichiarato Andrea Novelli, Responsabile BancoPosta. “Con questa collaborazione compiamo un ulteriore passo avanti, dimostrando ancora una volta lo spirito innovativo che contraddistingue Poste Italiane e la sua capacità di fare sistema con altre eccellenze del mercato, mettendo insieme competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni sempre più efficaci a beneficio dei cittadini. Mettere in comunicazione basi di clientela così ampie significa semplificare concretamente l’esperienza delle persone e favorire un utilizzo ancora più diffuso dei servizi digitali”.

“Con questo accordo diamo vita a un ecosistema senza precedenti in Italia, per dimensione e ampiezza dei servizi offerti. BANCOMAT consentirà a milioni di clienti di banche e di Poste Italiane di scambiarsi denaro in modo semplice, immediato e sicuro, ovunque si trovino. Si tratta di un passaggio storico per l’interoperabilità dei pagamenti nel nostro Paese e un contributo concreto alla diffusione del digitale su tutto il territorio. Insieme lavoreremo al fine di arricchire il servizio con nuove funzionalità, per rendere i pagamenti sempre più semplici, accessibili e integrati nella vita quotidiana delle persone” ha dichiarato Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di BANCOMAT.

Il nuovo servizio sarà lanciato ad aprile 2027. Maggiori informazioni saranno comunicate ai clienti sui rispettivi siti e app nonché attraverso una campagna di comunicazione in fase di lancio.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026