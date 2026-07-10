Postcardfrom Cilento 2026, ecco ‘diario di bordo’ di un territorio

(Adnkronos) – Più che una guida in senso stretto, Postcardfrom Cilento 2026 è un diario di bordo che attraversa il territorio dal mare all’entroterra e ne restituisce il profilo culturale, gastronomico e paesaggistico con uno sguardo contemporaneo e radicato. Nelle sue pagine trovano spazio borghi, aziende agricole, cucine di casa, pizzerie, ristoranti, laboratori artigiani e produzioni simbolo di una terra che continua a esprimere una forte identità. La nuova edizione si arricchisce anche del contributo di protagonisti di primo piano della cucina italiana. Firmano infatti alcune ricette pensate per valorizzare i prodotti simbolo del Cilento Maicol Izzo, chef del ristorante Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia, e Ernesto Iaccarino, chef del Don Alfonso a Massa Lubrense, offrendo un contributo che unisce tecnica, visione e legame con il territorio. "Postcardfrom Cilento continua a essere, prima di tutto, un atto d’amore verso questa terra. È un diario di bordo perché mette insieme luoghi, persone, ricette, prodotti e memorie. Racconta il Cilento nella sua verità più profonda, con rispetto, cura e partecipazione", spiega Bruno Sodano, ideatore e curatore del progetto. Al centro dell’edizione 2026 c’è la Dieta Mediterranea, raccontata attraverso la vita dei paesi, il lavoro agricolo, la cucina domestica, i prodotti del territorio e le tavole che da generazioni custodiscono il senso più autentico di questo patrimonio. La guida costruisce così un racconto ampio e coerente, in cui il cibo diventa chiave di lettura del paesaggio, delle comunità e dello stile di vita del Cilento. Come sempre, Postcardfrom Cilento è completamente gratuita. La guida è disponibile in formato digitale, consultabile e scaricabile dal sito interattivo www.postcardfrom.it , ed è distribuita anche in versione cartacea sul territorio. Durante l’anno accompagna inoltre le principali fiere del turismo in Italia, contribuendo alla promozione del Cilento nei contesti nazionali dedicati al viaggio, all’accoglienza e alla cultura gastronomica. L’edizione 2026 è disponibile anche in lingua inglese, così da rendere questo racconto accessibile a un pubblico internazionale sempre più attento ai temi del paesaggio, del cibo locale, della qualità della vita e del turismo esperienziale. Postcardfrom Cilento 2026 è un progetto disponibile grazie al sostegno di Ferrarelle, Mulino Caputo, Pastificio Di Martino, San Salvatore, Solania – Pomodoro San Marzano Dop, Caseificio Il Granato, Storie di Pane, Villaggio Le Palme e Studio Calling – Agenzia Creativa Indipendente. Il progetto è patrocinato dalla Regione Campania e dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Social Media Partner: Infocilento

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Pubblicato il 10 Luglio 2026