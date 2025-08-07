Possibile l’arrivo di un poker di acquisti

Dopo lo stallo il ds Musa ha individuato alcuni nomi dopo tanti rifiuti, qualcuno potrebbe cedere e accettare la corte dei rossoneri. La certezza si chiama mister Delio Rossi anche se la piazza è preoccupata perché al momento ci sono sedici giocatori a disposizione. Felicioli, De Lucia, Tascone e Orlando sono con le valigie pronti. Tuttavia, piace Gelmi per la porta di proprietà dell’Atalanta (lo scorso anno a Catanzaro), il forte centravanti Giuseppe La Monica del Campobasso (in prestito lo scorso anno a Martina Franca), il difensore Panico e il terzino Staver, terzino destro del Pescara. Dunque, un Foggia che probabilmente sta per sbloccare un mercato di empasse ed al netto di dei partenti se si dovessero concretizzare i nomi paventati insieme ad altri che arriveranno alla spicciolata non partirà in ultima fila, nonostante la penalizzazione incassata ma dove la società risponderà presto con il ricorso. Il ritiro nella città di Trinitapoli, in corso d’opera, serve soprattutto a questo a cementare un gruppo che già si conosce con qualche elemento nuovo ed arrivare all’impegno di sabato 16 agosto previsto contro il Siracusa ma che si disputerà allo stadio “Zaccheria” con una formazione in grado poter mettere in difficoltà i siciliani neopromossi, e poi l’obiettivo principale arrivare al primo impegno di campionato previsto in trasferta contro la corazzata Catania, per poter dire la propria e mettere in difficoltà gli etnei senza partire sconfitti.

(Ph. Calcio Foggia 1920/F. Antonellis).



Pubblicato il 7 Agosto 2025