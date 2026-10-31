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“Possibile attacco terroristico a Mosca”, gli Usa avvertono i servizi russi

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L’ambasciata americana a Mosca ha avvertito i servizi di sicurezza russi di un possibile attacco pianificato nella capitale russa, a un evento affollato al Parco Tsaritsyno. L’Fsb ha reso noto di aver ricevuto l’allerta. “Abbiamo ricevuto l’informazione sui preparativi di un attacco terroristico a Mosca dagli Stati Uniti, attraverso i canali di cooperazione. Azioni appropriate sono in corso”, ha precisato l’Fsb all’agenzia Tass.  

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Pubblicato il 31 Ottobre 2026

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