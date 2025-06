Portogallo vince la Nations League, Spagna ko ai rigori

(Adnkronos) –

Il Portogallo vince per la seconda volta nella sua storia la Nations League. I lusitani sconfiggono in finale la Spagna campione uscente per 7-5 ai calci di rigore. Dagli 11 metri la nazionale di Martinez non sbaglia nemmeno un tiro, mentre a condannare le 'furie rosse' è l'unico errore di Morata che si fa parare il tiro da Diogo Costa. Sia i tempi regolamentari che i supplementari si chiudono sul 2-2. La nazionale campione d'Europa passa due volte in vantaggio al 21' con Zubimendi e al 45' con Oyarzabal ma la raggiungono prima Nuno Mendes al 26' e poi Ronaldo al 61'. La prima occasione del match è per i lusitani al 5'. Sugli sviluppi di un corner, viene appoggiato un buon pallone all'indietro per Joao Neves, che ha tempo e spazio per calciare ma cerca un complicato tiro di controbalzo che finisce a lato. Al quarto d'ora Huijsen dalla difesa sventaglia un ottimo pallone per Nico Williams largo a sinistra: aggancio perfetto, ingresso in area e appoggio al limite per Pedri che arriva in corsa con conclusione che finisce larga alla sinistra del portiere. Due minuti dopo sempre Nico Williams pericoloso con un tiro a giro che sfiora l'incrocio dei pali. Al 21' Yamal mette una palla morbida in mezzo, davanti alla porta, il primo ad arrivare è Zubimendi che trova il tocco decisivo. Cinque minuti dopo il pari di Nuno Mendes. Fa tutto da solo il laterale del Psg, che riceve al limite, con uno scatto si libera dell'avversario diretto e con il mancino trova l'angolino. Al 33' giallo per Fabia Ruiz che commette un fallo tattico per fermare una ripartenza pericolosa di Pedro Neto. Al 45' le 'furie rosse' tornano in vantaggio. Pedri riceve sulla trequarti, punta la difesa e poi con l'esterno trova un filrante stupendo per Oyarzabal, che davanti al portiere incrocia con il destro e mette la palla all'angolino. Il Portogallo riparte con due cambi: Semedo e Ruben Neves per Joao Neves e Conceiçao. Al 4' Pedro Neto e Bruno Fernandes dialogano nello stretto, con quest'ultimo che viene lanciato verso la porta e fulmina Unai Simon con un gran destro. Il giocatore del Manchester United è però in fuorigioco e l'arbitro annulla. All'11' sinistro da fuori area di Fabian Ruiz respinto da Diogo Costa. Al 16' arriva il pari di CR7. Grande spunto a sinistra di Nuno Mendes, che supera Yamal e mette un pallone teso al centro: un rimpallo fa impennare la sfera e l'ex Real Madrid ci mette il piede per fare 2-2. Al 18' Pedri in area con due finte e due cambi di direzione si libera per calciare ma Nuno Mendes è straordinario a rinvenire e gli devia il pallone in corner. Alla mezz'ora doppio cambio per Martinez che inserisce Veiga e Leao per Inacio e Bernardo Silva. In contemporanea De La Fuente sceglie Isco e Merino al posto di Pedri e Fabian Ruiz. Al 32' Yamal si libera al tiro ma la conclusione è centrale e Diogo Costa para. Al 37' ammonito Pedro Neto per un fallo su Yamal e un minuto dopo Isco tenta una conclusione dal limite dell'area: Diogo Costa riesce a opporsi. Al 43' finisce la partita di Ronaldo per un infortunio, al suo posto Goncalo Ramos. Al 45' giallo a Le Normand che stende Leao: il rossonero partendo da fermo sulla sinistra aveva puntato l'area saltandolo. Bruno Fernandes ci prova su punizione e Unai Simon si distende e para. In apertura del primo tempo supplementare grande chance per i lusitani. Nuno Mendes da sinistra mette al centro un gran pallone rasoterra, Semedo cerca la girata di prima ma si incarta: colpisce con un piede calciandosi il pallone sull'altro e ne esce un tiro che finisce a lato. Al 4' doppio cambio per la Spagna: Alex Baena per Nico Williams; Pedro Porro per Mingueza. Al 9' bella azione avvolgente della Spagna, con la difesa del Portogallo che libera come può, la palla arriva sul piede di Cucurella. Controllo imperfetto, da posizione favorevole, e tiro alto. Al 10' Nuno Mendes parte come un treno saltando tutti in velocità sulla fascia, entra in area e cade. Per l'arbitro si può proseguire, ma i giocatori del Portogallo protestano e scatta la rissa tra i giocatori, sedata dall'arbitro con due cartellini gialli per Alex Baena e Nuno Mendes. Si riparte nel secondo tempo supplementare con Yeremi Pino al posto di Yamal per la Spagna e con Diogo Jota per Pedro Neto per il Portogallo. Al 3' del secondo supplementare tentativo dalla lunghissima distanza di Pedro Porro, che vede Diogo Costa fuori dai pali, con conclusione di poco a lato. Al 5' giallo per lo stesso Pedro Porro che falcia da dietro Leao lanciato in contropiede. Subito dopo entra Morata per Oyarzabal. L'ultima chance dei supplementari è di Diogo Jota che di testa manda a lato. Si va ai rigori. Per il Portogallo vanno a segno tutti e cinque i rigoristi: Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Ruben Neves. Per la Spagna segnano Merino, Alex Baena, Isco ma l'errore di Morata condanna gli spagnoli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Giugno 2025