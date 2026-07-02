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Portogallo-Croazia, stanotte sedicesimi Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – Torna in campo il Portogallo ai Mondiali 2026. Oggi, nella notte tra giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio, la nazionale di Roberto Martinez affronta la Croazia nei sedicesimi di finale del torneo. I lusitani arrivano dal secondo posto nel girone K, dietro alla Colombia, mentre la Croazia è arrivata seconda nel girone L, alle spalle dell'Inghilterra. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Croazia, in campo stanotte all'una:  
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo (c). C.T.: Roberto Martinez 
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric (c), Mateo Kovacic; Pasalic, Baturina, Perisic; P. Musa. C.T.: Dalic La partita tra Portogallo e Croazia sarà visibile in diretta tv e in streaming, in esclusiva su Dazn.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

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