Porto-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo i 10 punti conquistati nelle ultime 4 partite di campionato, oggi giovedì 13 febbraio la Roma affronta il Porto nell’andata dei playoff di Europa League per dare continuità al momento positivo. Per la squadra di Ranieri, il primo round all’Estadio do Dragão è un fattore importante da tenere in considerazione: tra una settimana, la spinta dell’Olimpico potrebbe fare la differenza in ottica qualificazione agli ottavi. Ranieri è pronto a schierare gli uomini migliori, con un unico dubbio legato alla presenza di Pellegrini sulla trequarti. Dovbyk e Dybala guideranno l’attacco. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21:

Porto (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion. All. Anselmi.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri. Porto-Roma, andata dei playoff di Europa League (ritorno il 20 febbraio), sarà visibile in esclusiva su Sky, canale 252. La partita sarà disponibile anche su NOW, con abbonamento alla piattaforma. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2025