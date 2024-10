“Porto la fragilità e la ricchezza dei nostri borghi”

Dalla Capitanata all’Anci nazionale il gruppo dei Monti Dauni potrà contare su due rappresentanti. Oltre a Giuseppe Pitta, di Lucera, neoeletto nell’assemblea congressuale che eleggerà il nuovo presidente e il consiglio nazionale, anche Stefania Russo, sindaca di Bovino. Un Comune più grande, quello della città federiciana, e un piccolo Comune.

“Sono grata per la opportunità che mi è stata offerta”, dice Stefania Russo. L’anno scorso, appena diventata sindaca, tenne una relazione in sede nazionale Anci per parlare di borghi. Non solo dal punto di vista turistico ma dei servizi da offrire a un territorio difficile. “Non siamo Disneyland”, fu uno dei passaggi che rimase impresso, provocatorio ma efficace. Oggi, nel ringraziare per il risultato raggiunto- che tiene dentro forze politiche diverse, la sua è Sinistra Italiana, dice: “Porto con me la storia e le esigenze di un territorio, quello dei piccoli comuni dei Monti Dauni, fragile e al tempo stesso ricchezza della nostra comunità nazionale”.

Su cosa si concentrerà il suo lavoro nell’Anci?

“Sono stata eletta per rappresentare la Puglia e la Provincia di Foggia nell’Associazione dei Comuni Italiani il cui ruolo politico ha assunto e sempre di più assumerà un rilievo importante nella definizione delle politiche nazionali. Temo che le scelte di politica nazionale possano incidere negativamente sulle municipalità comunali, tanto più su quelle piccole. La mia idea è quella di puntare sulla bellezza dei nostri borghi, ma anche sui servizi, con attenzione alla manutenzione, alle strade, che in questi anni è mancata. Ce lo chiedono i cittadini, per strade rurali e quelle centrali”.

Quando si pensa ai Monti Dauni viene in mente la bellezza e lo spopolamento

“È un grande tema quello dello spopolamento, nel senso che è molto ampio. Ne ho parlato in un recente incontro a Rocchetta Sant’Antonio. È legato alle politiche nazionali sull’emigrazione. Non possiamo ripopolare i nostri Comuni senza le persone che emigrano e che ritengo delle risorse, da integrare in politiche serie”.

Che rapporto avete con Lucera?

“Abbiamo tanti progetti paralleli, non solo istituzionali ma anche legati ad associazioni che operano insieme. Non solo legati dal fatto che Lucera è Capitale regionale della cultura ma pensati sulla base di gemellaggi. Penso all’Archeoclub di Lucera e quello di Bovino e ai progetti condivisi”.

Lei ha evidenziato in più occasioni le difficoltà finanziarie del suo Comune

“Le nostre casse comunali continuano a vivere una fase complicata che viene dal passato. Non abbiamo la possibilità di usufruire di risorse, possiamo solo contare sui finanziamenti regionali. L’Anci ci ha fornito dei supporti, inserendoci in un progetto riservato ai Comuni con criticità finanziarie. Abbiamo tecnici e specialisti che ci affiancano. Con i fondi regionali abbiamo finanziato tre strade rurali, i cittadini ce lo chiedono, inoltre via Castello, viale Di Vittorio in cui abitano più persone. Con altre piccole somme anche un parco giochi”.

La Regione ha rilanciato in questi giorni il recupero della biblioteca del Castello

“Sì, è un progetto importante grazie ai fondi europei Smart-in. Ma noi non ci eravamo ancora insediati, è un finanziamento del 2022. Come Unione dei Comuni di Monti Dauni stiamo portando avanti un altro progetto, “Biblio Start”, che comprende letture e attività laboratoriali insieme alle scuole ma non solo. L’Unione ha deliberato un progetto educativo per creare, nelle biblioteche dei dieci comuni, un luogo d’incontro e di confronto intellettuale. Con le community library, belle realtà, abbiamo avuto problemi di condivisione”.

Come procede il recupero di villa Casalene?

“Proseguono i lavori ma sono complicati per via delle tante autorizzazioni da cui si deve passare. Alcune le abbiamo già ottenute, non è solo scavo ma anche recupero di una villa tardoromana su cui si è costruito un casale nell’800. Il fatto è che metà del nostro tempo lo impieghiamo per soluzioni dei problemi di bilancio nel nostro Comune”.

Elena Gentile in Sinistra Italiana. Come ha accolto la notizia?

“Il suo ritorno per me è motivo di grande felicità, non solo per la sua esperienza ma che per il suo entusiasmo e per la sua visione politica, perché ne ha che può arricchire SI. Ci incontreremo a breve a Bovino”.

Ci pensa alle prossime regionali dopo la candidatura alle politiche?

“È prematuro parlarne, in ogni caso non parto io da sola ma secondo un progetto politico condiviso che riguarda la visione della Puglia”.

Paola Lucino



Pubblicato il 10 Ottobre 2024