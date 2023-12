Porto di Manfredonia, recupero e rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali

21 dicembre 2023, nel contesto del Protocollo d’Intesa del 2019, è stata sottoscritta una nuova convenzione tra Sogesid S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato Ing. Errico Stravato, e l’Autorità Portuale del Mar Adriatico Meridionale, rappresentata dal Presidente Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, per il Supporto Tecnico-Specialistico nel Recupero e la Rifunzionalizzazione del “Bacino Alti Fondali” (BAF) nel porto di Manfredonia.

La Convenzione riguarda la realizzazione degli “Interventi di Recupero e Rifunzionalizzazione del Bacino ad Alti Fondali (BAF)”, che prevedono la costruzione di un pontile di approccio lungo circa 2 km, con un fondale minimo del bacino portuale di circa 10-11 metri.

Il porto è attrezzato con cinque banchine e un’accostata per navi lungo il pontile di approccio.

Le banchine A1, A2, A3 ed A4 sono destinate esclusivamente alle operazioni di carico e scarico di merci varie, comprese le liquide non pericolose. La banchina A5 è riservata alle navi che movimentano merci pericolose, sia liquide che gassose.

Attualmente, l’accostata per navi lungo il pontile di approccio non è operativa a causa del suo degrado. Il pontile, oltre ad avere una viabilità a doppio senso di marcia, ospita nastri trasportatori e condotte per la movimentazione delle merci. L’investimento ammonta a circa 120 milioni di euro, con Sogesid S.p.A. responsabile della Direzione Lavori e del CSE. La durata della Convenzione è di 3 anni o comunque fino al collaudo delle opere.

Per l’attuazione della presente Convenzione, il Responsabile per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale è l’Ing. Francesco Di Leverano, Direttore del Dipartimento Tecnico della stessa Autorità, mentre il Responsabile della Sogesid S.p.A. è l’Ing. Enrico Brugiotti, dirigente responsabile della competente Direzione Tecnica della Società.

“Dopo Brindisi, anche per il porto di Manfredonia ci avvaliamo del qualificato supporto di Sogesid, – commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Stiamo avviando la fase esecutiva di un progetto imponente che ci consentirà di ridisegnare e dare nuova vita allo scalo sipontino. Attraverso la convenzione affidiamo alla Società in house del Ministero delle Infrastrutture, la direzione lavori di un appalto estremamente complesso. Le strutture del Bacino Alti Fondali, infatti, sono interessate da una condizione critica che è sostanzialmente riconducibile al degrado per corrosione delle armature e ai conseguenti effetti sul calcestruzzo. I lavori sono finalizzati non solo a conservare l’opera, tramite interventi corticali, di riparazione e di ripristino delle originarie condizioni di protezione delle armature e delle sostituzioni delle stesse, ma anche la contestuale rifunzionalizzazione che sarà ottenuta attuando, in particolare sul pontile di approccio e con modalità diverse anche sulle banchine, provvedimenti che riguardano il consolidamento strutturale degli elementi e il miglioramento del loro comportamento sotto l’azione sismica. Proprio per questo è fondamentale- conclude Patroni Griffi- che alla guida ci sia una struttura articolata e altamente specializzata, come appunto Sogesid.”

“La firma di questa Convenzione rappresenta un capitolo fondamentale nel nostro impegno a contribuire allo sviluppo delle infrastrutture portuali”, afferma l’Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A., Ing. Errico Stravato. “Il settore delle infrastrutture portuali è un campo stragico in cui la nostra Società è riconosciuta come un’eccellenza, e la nostra partecipazione chiave negli ‘Interventi di Recupero e Rifunzionalizzazione del Bacino ad Alti Fondali (BAF)’ attesta il rispetto guadagnato all’interno della comunità portuale. Sogesid, assumendo il ruolo di responsabile della Direzione Lavori e del CSE, si impegna a garantire il successo completo di questa iniziativa, contribuendo in modo significativo alla conservazione e alla rifunzionalizzazione della struttura portuale. Esprimiamo la nostra gratitudine all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale per la fiducia rinnovata fin dal Protocollo d’Intesa che ha dato inizio alla nostra collaborazione nel 2019”, conclude l’Amministratore Delegato Stravato.



