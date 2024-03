Porti, Matacena: “Necessarie risorse per Lng”

''Il quadro regolatorio per i carburanti alternativi ora è chiaro, ora è un problema di infrastrutture dei porti per Lng. C'è bisogno di una stabilità d'intenti e che le risorse siano certe e messe a disposizione''. Lo sottolinea Lorenzo Matacena, Amministratore Delegato della Caronte & Tourist Spa, in occasione di LetExpo, organizzata da Alis alla Fiera di Verona.



