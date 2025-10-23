Porsche Macan GTS elettrica: l’anima sportiva del SUV di Stoccarda

(Adnkronos) – Con la nuova Porsche Macan GTS elettrica, la Casa di Stoccarda amplia la gamma del suo SUV a zero emissioni, aggiungendo una versione che sintetizza potenza e raffinatezza tecnica. Il modello adotta una configurazione a doppio motore con potenza di picco di 420 kW (571 CV) e coppia massima di 955 Nm, garantendo un’accelerazione 0 – 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente). L’architettura sportiva è completata da sospensioni pneumatiche GTS con assetto ribassato di 10 mm e sistema PASM di controllo elettronico degli ammortizzatori. Il baricentro basso, la trazione integrale Porsche ePTM e il differenziale posteriore a gestione elettronica assicurano una risposta dinamica immediata e un comportamento in curva di riferimento. La batteria da 100 kWh consente fino a 586 km di autonomia WLTP, con ricarica dal 10 all’80% in 21 minuti grazie a una potenza massima di 270 kW. Il pacchetto Sport Chrono, di serie, introduce la modalità Track, che ottimizza il raffreddamento della batteria per mantenere elevate prestazioni anche durante un uso prolungato. Esteticamente, la GTS si distingue per le finiture nere e il nuovo pacchetto Sport Design, che esalta la muscolosità della carrozzeria. Spiccano i fari LED Matrix oscurati, i cerchi da 21 pollici e i nuovi colori Gesso, Rosso Carminio e Blu Lugano. Gli interni in Race-Tex e pelle nera, con impunture coordinate alla tinta esterna, creano un ambiente sportivo e raffinato. Il sistema multimediale integra la Porsche Digital Key, il comando vocale Voice Pilot e funzioni digitali evolute. La Macan GTS elettrica è già ordinabile in Italia.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



