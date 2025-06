Porsche 963 RSP: la nuova hypercar ispirata alla LMDh debutta a Le Mans

(Adnkronos) –

Porsche si prepara a svelare una hypercar senza compromessi: si chiamerà 963 RSP e raccoglierà l’eredità delle leggendarie GT da corsa del marchio tedesco, ispirandosi direttamente alla 963 LMDh impegnata nel mondiale endurance. Il debutto ufficiale è atteso in occasione della 24 Ore di Le Mans 2025, in programma il 14 giugno. Questa creazione unica potrebbe rappresentare il successore spirituale della 911 GT1, vera e propria leggenda degli anni Novanta. Il nome completo è stato annunciato attraverso un video teaser intitolato “The road to Le Mans starts here”, dove la parola “road” suggerisce chiaramente la possibilità di omologazione per la guida su strada. La sigla RSP è del tutto inedita nella nomenclatura Porsche. Mentre “RS” richiama il classico “Rennsport”, la “P” resta un enigma. Alcune ipotesi la associano a “Prototype”, altre a un possibile tributo a Roger Penske, figura chiave del programma endurance Porsche. Dal punto di vista tecnico, la 963 RSP dovrebbe condividere il powertrain ibrido della LMDh: un V8 biturbo abbinato a un motore elettrico posteriore. La versione da gara sviluppa circa 680 CV, ma per la RSP i dati ufficiali non sono ancora stati rivelati. Porsche non ha ancora precisato se la 963 RSP sarà venduta, esposta in un museo o utilizzata a fini promozionali. Una cosa è certa: si tratterà di un esemplare unico, destinato ad alimentare il mito della Casa di Zuffenhausen nel panorama delle hypercar.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2025