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Piccolo incidente per Dodi Battaglia. Il chitarrista dei Pooh ha raccontato sui social di essersi rotto un polso con una caduta avvenuta poco prima di partire per il tour della band che si sta svolgendo ora negli Stati Uniti, che celebra i 60 anni di carriera.

“Questo non mi ha permesso di suonare la chitarra ieri sera ad Atlantic City e creerà qualche problema anche nei prossimi concerti”, ha detto Battaglia. “Come qualcuno di voi avrà saputo – ha aggiunto il chitarrista – siamo saliti sul palco con un amico chitarrista bravo che conosce le mie parti, ama la musica dei Pooh e il mio sistema di suonare… Devo dire grazie a lui se siamo riusciti a trovare una soluzione per questo problema e devo ringraziare gli organizzatori del tour per la comprensione…. e soprattutto le persone che sono venute al concerto di Atlantic City”.

Battaglia è salito sul palco, per la prima volta, senza la sua chitarra: “Salire su un palco senza una chitarra al collo è un’esperienza che non avevo mai provato in vita mia ma… c’è sempre una prima volta! Speriamo sia anche l’ultima! Come ho detto ieri sera sul palco, l’alternativa era stare a casa e scontentare tanto pubblico. Ho preferito stringere i denti ma onorare gli impegni. Credo che il pubblico del Pooh se lo meriti. Grazie a tutti per l’affetto dimostratomi anche oltre oceano”.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026