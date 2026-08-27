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Ponza, trovato in mare il cadavere di un uomo con maschera e pinne

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(Adnkronos) – E' stato ritrovato nella mattinata di oggi, giovedì 27 agosto, al largo di Punta Papa a Ponza il cadavere di un uomo non ancora identificato. A notare il corpo, con ancora indosso maschera e pinne, sono state alcune persone in barca. Sul posto gli uomini della guardia costiera di Gaeta. Al vaglio le denunce di scomparsa. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause del decesso. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2026

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