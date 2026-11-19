(Adnkronos) – “Con Piero Vigorelli c’era un’amicizia e, quando era sindaco, io ero assessore ai Lavori Pubblici nella giunta. Era un’ottima persona prima ancora di essere stato un ottimo sindaco; lascia un grande ricordo per me, tutta l’amministrazione e immagino tutta l’isola che oggi piange la sua scomparsa”. Lo afferma all’Adnkronos il sindaco di Ponza (Latina) Francesco Ambrosino, esprimendo il cordoglio personale e dell’amministrazione per la morte del giornalista e conduttore televisivo, che fu anche primo cittadino dell’isola. “Lui era molto affezionato a Ponza – ha detto il primo cittadino – Diceva che voleva che le sue ceneri fossero sparse nel mare dell’isola”.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026