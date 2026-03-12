Attualità

Pontedera, donna muore in incendio in un appartamento: evacuati altri condomini

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina durante l’intervento per un incendio in un'abitazione a Pontedera (Pisa). I Vigili del Fuoco del comando di Pisa sono intervenuti dalle 8.00 per domare le fiamme sviluppatesi al primo piano dello stabile in via Sacco e Vanzetti, nel Palazzo Rota, vicino allastazione ferroviaria. A causa del fumo intenso, altri appartamenti sono stati evacuati. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e personale del 118 con due ambulanze e un’automedica. 
Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l’ultima intervista in tv

4 minuti fa

E’ morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni

16 minuti fa

Sinner-Tien oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla in tv

31 minuti fa

Meteo, arriva la svolta fredda: mite fino al weekend, ma poi tornano pioggia e neve

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio