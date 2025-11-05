Ponte sullo Stretto e riforma edilizia: incontro tra MIT e Consigli Nazionali

(Adnkronos) – Un tavolo di confronto costruttivo si è tenuto oggi a Roma tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i rappresentanti dei Consigli Nazionali degli Architetti, Geologi, Ingegneri e Geometri. L'incontro ha definito un'agenda strategica incentrata sulle priorità infrastrutturali e normative del Paese. Il principale punto all'ordine del giorno è stato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, illustrato dal Ministro Salvini come una delle opere strategiche fondamentali per il futuro dell'Italia. L'opera è stata discussa nel contesto di un'ampia visione per le infrastrutture nazionali. Il secondo tema di rilievo è stato la necessità, condivisa da tutte le parti, di una legge delega per la riforma del Testo Unico delle Costruzioni. Su questo fronte, il Ministro Salvini ha assicurato il proprio impegno diretto a farsi promotore dell'iniziativa.L'incontro si è concluso con l'accordo unanime sull’opportunità di mantenere un dialogo permanente basato su cooperazione, trasparenza e responsabilità. I rappresentanti degli Ordini professionali hanno ribadito la piena disponibilità a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche per i progetti e le riforme normative in corso.

Le professionalità di architetti, geologi, ingegneri e geometri saranno messe al servizio per garantire: Standard elevati di sicurezza. Sostenibilità ambientale e paesaggistica. Qualità progettuale e innovazione tecnologica. Durante il confronto sono stati affrontati anche altri temi cruciali per il settore, inclusa la rigenerazione urbana e l’attuazione delle norme introdotte dal correttivo sull’equo compenso, con i professionisti che hanno ribadito l'impegno "a tutela della collettività e per la valorizzazione del ruolo sociale dei professionisti.”

