Ponte 25 aprile, avvio col bel tempo poi peggiora: previsioni meteo

(Adnkronos) – Salgono le temperature sull'Italia con le massime che aumenteranno fino a toccare i 20-24°C da Nord a Sud con una splendida giornata di sole. Tutto merito di un’alta pressione nordafricana che andrà a toccare e ad unirsi al blocco anticiclonico scandinavo. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma le montagne russe termiche con rapidi passaggi dall’inverno alla calda primavera, e ritorno. E questa unione tra nordafrica e Scandinavia durerà poco, proprio perché questo mese di aprile è ancora fortemente dinamico dal punto di vista meteorologico: domani dal pomeriggio la porta atlantica si riaprirà e dalla Francia arriverà aria umida ed instabile con qualche acquazzone sul Nord Italia. Altrove il meteo sarà buono.

Il Ponte del 25 aprile risentirà di questa apertura atlantica e da Nord-Ovest arriveranno correnti più instabili: lunedì sono attese piogge diffuse sul Triveneto ed in Toscana al mattino, dal pomeriggio sempre sul Nord-Est a macchia di leopardo e verso le regioni adriatiche centrali e localmente verso il Sud. In altre parole passerà un fronte instabile da Nord-Ovest verso Sud-Est coinvolgendo velocemente gran parte del Paese con scrosci alternati a sole. Martedì 25 aprile sarà ancora un po’ incerto nonostante l’allontanamento del nucleo instabile verso la Grecia: non sono esclusi acquazzoni sul versante orientale, da Trieste in giù; un po’ di Primavera variabile con qualche rovescio anche sulle Alpi orientali, sulla dorsale appenninica e a macchia di leopardo qua e là, sole altrove. In sintesi, dopo un weekend soleggiato al Centro-Sud, disturbato da qualche rovescio domenica al Nord, assisteremo alla lotta tra l’alta pressione, che proverà ad imporsi dal nordafrica verso il nostro Paese, e le correnti francesi atlantiche cariche di umidità e di voglia di acquazzoni. Vedremo chi vincerà, certamente per il Ponte non avremo giornate grigie e piovose ovunque, al più troveremo un bel sole alternato a qualche veloce scroscio. Nel dettaglio: Sabato 22. Al nord: soleggiato a tratti parzialmente nuvoloso. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo. Domenica 23. Al nord: peggiora con qualche temporale sparso. Al centro: soleggiato con nubi in aumento tra Toscana ed Umbria. Al sud: bel tempo. Lunedì 24. Al nord: sole al Nord-Ovest, rovesci sul Nord-Est. Al centro: instabile specie sulla fascia adriatica. Al sud: nubi sparse e qualche rovescio. Tendenza: Festa della Liberazione con spiccata variabilità, sole e qualche acquazzone, specie sul versante orientale. In seguito probabile arrivo dell’Anticiclone Africano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Aprile 2023