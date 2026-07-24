Pompei restituisce il soffitto dionisiaco di una sala da banchetto della Regio IX

(Adnkronos) – Una raffinata decorazione con Dioniso e Arianna. Pompei restituisce un nuovo tassello della vita e dell’immaginario delle sue élite: è stato ricostruito oltre un quarto del soffitto a volta di una sala da banchetto della Casa con Panificio della Regio IX, decorato con un apparato figurativo dedicato al mondo dionisiaco. Presentato presso la Palestra Grande degli Scavi, il restauro ha permesso di ricomporre i frammenti dell’affresco rinvenuti durante le indagini archeologiche, restituendo per la prima volta una porzione significativa della decorazione originaria e aprendo la strada a future integrazioni grazie al proseguimento delle ricerche. La presentazione ha fatto seguito al Workshop Internazionale "Pompei: scavi e ricerche in corso", svoltosi presso l’Auditorium del Parco Archeologico, che ha visto un confronto tra le istituzioni e le università italiane e straniere impegnate nelle attività di ricerca all'interno del Parco archeologico, con l'obiettivo di fare il punto sulle campagne di scavo e favorire la condivisione dei risultati. L'intervento di restauro del soffitto, condotto sui frammenti recuperati durante le indagini archeologiche, ha consentito di ricostruire oltre un quarto della composizione originaria, mantenendo però aperta la possibilità di ulteriori integrazioni grazie al proseguimento delle ricerche. I frammenti della decorazione appartengono al soffitto a volta di una sala da banchetto che era situata al piano superiore (cenacolo) della Casa. Proprio il rinvenimento dei lacerti nel luogo del crollo ha consentito agli archeologi di attribuirne con certezza la provenienza e di avviare già durante lo scavo una prima ricomposizione, individuando numerosi collegamenti tra i frammenti. Il restauro ha preso avvio da questo lavoro preliminare di ricomposizione, sviluppando un percorso che ha integrato attività conservative, studio archeologico e progettazione dell'allestimento. L'intervento è stato limitato ai frammenti la cui collocazione risultava sufficientemente documentata, permettendo di ricostruire una porzione significativa della decorazione senza alterarne la leggibilità e nel rispetto dei principi di riconoscibilità e reversibilità del restauro. L'elemento di maggiore innovazione dell'intero progetto è rappresentato dalla progettazione del nuovo supporto destinato alla ricomposizione dell'affresco. A differenza di un tradizionale pannello piano, il sistema è stato sviluppato parallelamente all'avanzamento del restauro, poiché soltanto la progressiva ricomposizione dei frammenti ha consentito di definire con precisione la curvatura originaria della volta. Il supporto è stato quindi progettato per restituire la spazialità dell'apparato decorativo, garantire la conservazione dei frammenti e, soprattutto, consentire future implementazioni. La struttura modulare permette, infatti, di aggiungere nuovi lacerti senza compromettere la ricostruzione già eseguita, trasformando il restauro in un processo aperto e aggiornabile. Questa caratteristica assume particolare rilievo perché la ricomposizione non può essere considerata conclusa. Numerosi frammenti pertinenti al soffitto sono infatti conservati separatamente e altri potrebbero emergere nel prosieguo delle indagini nella Casa con Panificio della Regio IX. La soluzione adottata permette quindi di integrare eventuali nuovi elementi che dovessero essere individuati in futuro, aggiornando progressivamente la ricostruzione sulla base delle nuove acquisizioni archeologiche. La decorazione ricostruita rivela un articolato progetto figurativo, sviluppato attorno a un grande riquadro centrale, circondato da edicole, bordure, festoni vegetali, figure allegoriche delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. L'insieme è caratterizzato da una ricca policromia e da una complessa successione di motivi decorativi che testimoniano l'elevata qualità della decorazione originaria. Il tema principale del soffitto è riconducibile alla ierogamia, ovvero all'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Sebbene la scena centrale sia conservata solo in modo frammentario, la ricostruzione è stata possibile attraverso il confronto con altre opere antiche. Al centro della composizione Dioniso è raffigurato disteso sul carro, di fronte ad Arianna intenta a suonare l'arpa, accompagnata da un erote citaredo, mentre il carro è trainato da due centauri musicisti. L'identificazione del soggetto trova conferma nella presenza di numerosi richiami al mondo dionisiaco distribuiti nell'intero apparato decorativo. Tra festoni ricchi di frutti e fiori compaiono infatti simboli rituali del culto di Dioniso, maschere teatrali, strumenti per le libagioni e altri elementi che celebrano la coppia divina rappresentata al centro della volta. «L’Italia è leader mondiale nel restauro archeologico e Pompei, con il suo ufficio di restauratori – dichiara il direttore Gabriel Zuchtriegel – ne è un tassello centrale. Per questo siamo felici di condividere con tutto il mondo i risultati dei nostri progetti conservativi, che sono sempre anche occasioni di ricerca e confronto». Il recupero dell'affresco si inserisce nel filone di studi dedicato al tema dionisiaco, scelto dal Parco archeologico di Pompei come filo conduttore delle iniziative del 2026. L'interesse per questa tematica è stato rafforzato dalle recenti scoperte nella Casa del Tiaso della Regio IX, dove tra il 2024 e il 2025 è emersa una delle più importanti megalografie finora rinvenute, raffigurante un corteo dedicato al dio Dioniso. Proprio ai misteri del culto dionisiaco sarà dedicata anche la seconda edizione di "Esopop – Storie in Festival", dal titolo "Ecstatic Pompeii". Il progetto del Parco archeologico di Pompei porterà performance teatrali dal vivo nei siti culturali dell'area vesuviana ogni venerdì e sabato, dal 28 agosto al 26 settembre 2026, in occasione delle aperture serali del Parco. L'iniziativa intende valorizzare il patrimonio archeologico attraverso il linguaggio del teatro, creando un dialogo tra la ricerca scientifica, i nuovi ritrovamenti e la fruizione culturale contemporanea. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 24 Luglio 2026