Pompei, acquista on line figurine di calciatori: nel pacco trova anche 180 grammi di eroina

(Adnkronos) – Compra on line 50 figurine di calciatori e nel pacco trova anche eroina purissima. E' stato lo stesso 43enne, professionista incensurato, a recarsi alla stazione dei carabinieri di Pompei per denunciare quanto accaduto. I militari hanno preso in consegna le due buste, confezionate con cura con del cellophane, e hanno analizzato la sostanza con un narcotest. Poteva essere bicarbonato o farina e, invece, era davvero droga che è stata subito sequestrata. Centottanta grammi di stupefacente del valore, calcolano i carabinieri, di diverse migliaia di euro. Sono in corso, ora, le indagini per risalire al venditore 'sbadato'. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Marzo 2024