La campagna di trasformazione del pomodoro si è chiusa a fine settembre con numeri da record per lo stabilimento foggiano di Princes Group, dove sono state lavorate oltre 200mila tonnellate di prodotto, più del doppio rispetto all’anno precedente. Un risultato al quale hanno contribuito oltre 500 aziende agricole, cooperative sociali e organizzazioni di produttori del Centro-Sud Italia, insieme al rafforzamento delle capacità operative, logistiche e di approvvigionamento del gruppo. L’intera produzione del 2026 risulta già commercialmente impegnata e dovrebbe generare, secondo le stime dell’azienda, ricavi aggiuntivi per circa 150 milioni di euro, dei quali soltanto una parte attesa nell’ultimo trimestre dell’anno in corso, mentre la quota più consistente è prevista nel 2027. Ma accanto ai risultati industriali, la campagna di quest’anno ha segnato anche l’avvio di un programma di ricerca applicata alla coltivazione del pomodoro italiano. Su cinque ettari di terreno Princes Group ha realizzato il “Campo Pilota”, un laboratorio a cielo aperto nel quale vengono sperimentate nuove varietà, tecniche agronomiche e tecnologie che potrebbero consentire alle imprese agricole di migliorare la produttività, riducendo al contempo il consumo delle risorse naturali. La ricerca guarda soprattutto alle conoscenze che potranno essere trasferite agli agricoltori nelle prossime stagioni, verificando sul campo l’efficacia delle soluzioni adottate prima di estenderne l’applicazione a superfici più ampie. Sarà così possibile valutare nel tempo i risultati ottenuti sia in termini di resa delle coltivazioni sia sotto il profilo della sostenibilità economica per le aziende agricole. Tra le tecnologie attualmente allo studio figurano sistemi avanzati di monitoraggio delle colture, strumenti per una gestione più efficiente dell’acqua e del suolo e materiali biodegradabili. Per lo sviluppo del progetto il gruppo si avvale della collaborazione di aziende che operano nei settori agronomico, tecnologico e scientifico, tra cui Sata, Basf, Irritec, Yara, Panora, Novamont, Syngenta e Unigen Seeds, le cui competenze concorreranno alla valutazione delle diverse soluzioni introdotte nel terreno destinato alla sperimentazione. Il Campo Pilota sarà presentato in occasione della Festa di Filiera “Coltiviamo il pomodoro del futuro”, in programma nello stabilimento di Foggia, uno dei principali poli europei per la trasformazione del pomodoro. Oltre a tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, l’appuntamento offrirà l’occasione per un confronto tra industria, istituzioni, produttori agricoli e aziende partner sulle prospettive del comparto e sulle possibilità di migliorarne la competitività, tenendo conto delle ricadute economiche, sociali e ambientali lungo l’intera filiera. “Il pomodoro del futuro nasce dalle scelte che facciamo ogni giorno, investendo in ricerca, persone e tecnologie – spiega Giuseppe Mastrolia, amministratore delegato di Princes Group –. Per anni il successo si è misurato in tonnellate di pomodoro trasformato. Oggi la vera sfida è un’altra: costruire il sistema che permetterà di coltivare e valorizzare il pomodoro italiano anche tra dieci anni. Per riuscirci servono dati, ricerca, innovazione agronomica e una collaborazione sempre più stretta tra industria, produttori e territorio. Il Campo Pilota nasce proprio con questo obiettivo: sviluppare soluzioni concrete per contribuire a rafforzare la competitività, la resilienza e l’efficienza complessiva della filiera del pomodoro italiano, promuovendo pratiche agricole e industriali orientate al miglioramento continuo. È un investimento strategico che conferma l’impegno di Princes al fianco degli agricoltori e dei territori per costruire il futuro della filiera del pomodoro italiano”.



Pubblicato il 27 Novembre 2026