Pomodoro, nel Foggiano le rese scendono sotto le attese

Il pomodoro raccolto nei primi campi pugliesi è di qualità eccellente, ma le quantità risultano inferiori alle attese perché le piogge primaverili hanno rallentato la preparazione dei terreni e condizionato lo sviluppo delle colture, mentre sugli impianti tardivi incombe ora il rischio delle nuove ondate di calore previste nelle prossime settimane. È il primo quadro tracciato dal monitoraggio di Coldiretti Puglia sulla campagna ormai entrata nel vivo negli areali più precoci, a cominciare dalla provincia di Foggia, cuore della produzione regionale, dove sono in raccolta le colture trapiantate tra la prima e la terza settimana di aprile.

Nelle zone in cui le precipitazioni hanno impedito di preparare i suoli nei tempi e nelle condizioni migliori, gli agricoltori sono stati costretti a effettuare le lavorazioni su terreni non ancora pronti, con ripercussioni sullo sviluppo delle piante alle quali si sono aggiunti alcuni fenomeni fisiologici che ne hanno limitato il potenziale produttivo. Il risultato, almeno in questa prima parte della campagna, è un raccolto dalle caratteristiche particolarmente apprezzabili ma con un numero di quintali per ettaro inferiore a quello preventivato dalle aziende. Le piogge accompagnate dalla grandine che negli ultimi giorni hanno investito alcune zone della regione non avrebbero invece provocato danni significativi e le operazioni stanno continuando regolarmente nei principali territori produttivi, anche se il bilancio definitivo dipenderà in larga parte dall’andamento meteorologico delle prossime settimane. “Le prime raccolte ci consegnano un pomodoro di ottima qualità, ma le quantità sono inferiori a quelle attese – spiega Roberto Gugliotti, vicepresidente di Coldiretti Foggia –. Le piogge primaverili hanno reso più complicata la preparazione dei terreni e le successive lavorazioni, condizionando il potenziale produttivo delle colture”.

Archiviata la fase segnata dall’eccesso di precipitazioni, l’attenzione degli agricoltori si sposta adesso sulle alte temperature, che potrebbero creare nuovi problemi soprattutto negli impianti tardivi, dove i frutti devono ancora completare la propria formazione e rischiano di subire gli effetti delle ondate di calore annunciate.

“Guardiamo con preoccupazione alle alte temperature previste nelle prossime settimane – aggiunge Gugliotti – soprattutto per le coltivazioni tardive, dove il caldo potrebbe compromettere il corretto sviluppo dei frutti e ridurre ulteriormente le rese. Gli agricoltori stanno mettendo in campo tutta la loro professionalità, ma il clima è ormai un fattore sempre più determinante”. Il pericolo è che il caldo eccessivo ostacoli la corretta crescita dei pomodori, rendendoli meno consistenti e favorendo fenomeni di svuotamento interno che, oltre a incidere sulle caratteristiche del prodotto, si tradurrebbero in un’altra riduzione dei quintali raccolti per ettaro e dunque dei ricavi destinati alle imprese. Sul mercato restano intanto validi i prezzi stabiliti dagli accordi di filiera, pari a 150 euro a tonnellata per il pomodoro lungo e a 140 euro per quello tondo, riferimenti che dovrebbero offrire una base di stabilità al comparto ma che dovranno fare i conti con le rese effettive, con i costi sostenuti dalle aziende e con le eventuali perdite provocate dalle condizioni meteorologiche.

La Puglia rimane uno dei principali poli italiani del pomodoro destinato all’industria conserviera e la provincia di Foggia concentra la parte più rilevante della produzione regionale, alimentando una filiera che ogni anno coinvolge migliaia di imprese agricole e fornisce materia prima agli stabilimenti di trasformazione nazionali. Coldiretti chiede perciò che le conseguenze dei cambiamenti climatici non ricadano ancora una volta soltanto sui produttori e richiama industria e distribuzione al rispetto degli accordi sottoscritti, alla copertura dei costi sostenuti nei campi e a una ripartizione più equilibrata del valore lungo tutti i passaggi della filiera. Le aziende agricole, sottolinea l’organizzazione, continuano a investire sulla qualità e sulla sostenibilità nonostante stagioni sempre più condizionate dagli eventi estremi, ma senza una redditività adeguata persino un prodotto eccellente rischia di non essere sufficiente a garantire il futuro di una delle colture simbolo dell’agricoltura pugliese.



Pubblicato il 29 Luglio 2026