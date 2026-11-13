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Polmoni giganti nei caruggi: a Genova l’installazione che dà spazio alla prevenzione

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Nel cuore dei caruggi di Genova, in Vico Morchi, sono spuntati due enormi polmoni gonfi d’aria, quasi schiacciati tra i muri. L’installazione è stata pensata per la Giornata mondiale della polmonite e invita a dare più spazio alla prevenzione. “La polmonite è una patologia complessa e potenzialmente grave, che può compromettere seriamente la funzionalità respiratoria e la qualità della vita”, spiega il professor Giancarlo Icardi.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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