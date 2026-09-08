Poliziotti feriti a Roma, Meloni: “Aggressore subito libero, inaccettabile”

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni condivide sui social il video dei due poliziotti aggrediti a Roma e critica il fatto che l'aggressore fosse libero a poche ore dall'accaduto. "Queste immagini mostrano due agenti aggrediti e feriti mentre stanno facendo il proprio dovere, durante l’arresto di un individuo. L’uomo, accusato di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni, viene portato davanti al giudice: l’arresto viene convalidato, ma lui torna comunque libero poche ore dopo. Episodi, sempre più numerosi, di decisioni che vanificano il lavoro di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità", scrive. "Il Governo – assicura Meloni – continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le Forze dell’Ordine. Ma quando, dopo comportamenti di questa gravità e dopo un’aggressione a chi rappresenta lo Stato, si torna liberi nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere. È francamente inaccettabile, perché indebolisce la credibilità dello Stato nel suo complesso".

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Pubblicato il 8 Settembre 2026