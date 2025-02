Polizia locale, riorganizzato il presidio al Nodo intermodale e partito il servizio di controllo

È stata presentata la riorganizzazione operativa del presidio della Polizia Locale al Nodo intermodale, al quartiere Ferrovia, che era stato riaperto il 17 giugno dello scorso anno ma l’attività procedeva a intermittenza, per carenza di personale. Un momento significativo del nuovo corso voluto dal comandante Vincenzo Manzo e dall’assessora Daniela Patano, in linea con l’indirizzo impresso dall’amministrazione per aumentare la sicurezza, il decoro urbano, garantire una migliore viabilità e il rispetto della legalità. Il presidio, nel quale sarà sempre presente un piantone e un ufficiale per turno, diventerà l’avamposto dei servizi per la viabilità e per il controllo del territorio, aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 21. Da 3 a 5 le pattuglie – composte da due unità ognuna – che verranno quotidianamente impiegate per turno (mattina e pomeriggio), oltre alle 2 pattuglie – sempre per turno – che svolgeranno servizio a piedi, coprendo il piazzale Vittorio Veneto, viale XXIV Maggio, via Podgora e zone limitrofe, piazza Cavour, l’isola pedonale e il centro storico. Sempre ieri mattina, per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza, è partito il servizio di controllo e verifica delle eventuali infrazioni dei veicoli che vedrà gli agenti di Polizia Locale impegnati nei vari turni fruire dell’ausilio di tablet direttamente collegati alla centrale operativa e ai database per verificarne la proprietà, la copertura assicurativa e le revisioni. I nuovi 15 agenti entrati nel Corpo dopo aver vinto il concorso e firmato il contratto a tempo pieno ed indeterminato hanno svolto il periodo di formazione in aula e verranno adesso impiegati su strada, inizialmente affiancati da colleghi più esperti. “Il nostro obiettivo è quello di valorizzare e impiegare al meglio l’organico esistente, che può contare sul prezioso contributo delle nuove unità, e aumentare la qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni erogate alla comunità” spiega il comandante Manzo. “Il funzionamento a pieno regime del presidio al Nodo intermodale era indicato nelle linee programmatiche tracciate all’inizio del mandato” ricorda l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano. “Continueremo nella nostra azione con ancora più incisività e determinazione, il vigile di prossimità ci permetterà di rendere ancora più stretto e proficuo il legame tra l’amministrazione e la comunità, il nuovo personale e le nuove tecnologie a disposizione forniranno un supporto importante per alzare ancora più l’asticella e raggiungere risultati in linea con le attese e le aspettative generali, mentre continuerà l’ascolto e il confronto con i cittadini del Quartiere Ferrovia e della città tutta” il suo auspicio.



Pubblicato il 14 Febbraio 2025