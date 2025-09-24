Polizia Locale, inaugurato il nuovo distaccamento al CEP

Inaugurato al quartiere CEP il nuovo distaccamento di Polizia Locale, una struttura strategica che rafforza il controllo, l’assistenza e la vicinanza istituzionale alla comunità.

La sede decentrata vedrà operativa una squadra composta da 12 unità– tra cui 2 funzionari (uno con elevata qualificazione) e 10 tra ispettori, sovrintendenti e agenti – impegnati principalmente in attività di polizia amministrativa e commerciale. Un presidio costante che si traduce in professionalità, prontezza di intervento e presidio quotidiano del territorio.

Accanto alle attività di controllo, nella struttura sarà presente anche uno sportello aperto al pubblico due volte a settimana: il martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Un punto di riferimento stabile che permetterà un contatto diretto con gli agenti, garantendo un servizio più accessibile, funzionale ed efficiente.

“Con l’apertura di questo presidio rafforziamo la presenza della Polizia Locale nei quartieri, portandola più vicina ai cittadini – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. È un segnale di attenzione concreta ai bisogni della comunità, offrendo sicurezza, ascolto e supporto quotidiano per contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti».

“Questo nuovo distaccamento – commenta l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano – rappresenta un passo importante per un controllo più puntuale e capillare del territorio, soprattutto nelle aree che richiedono una vigilanza costante. Lo sportello settimanale consentirà ai cittadini di avere un servizio diretto e continuativo, semplificando il rapporto con l’amministrazione”.

“Abbiamo predisposto una squadra preparata e motivata – spiega il comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo -, pronta a garantire una presenza costante e operazioni di controllo mirate. Il nostro obiettivo non è solo intervenire sulle irregolarità, ma anche rappresentare un presidio di supporto concreto e un punto di riferimento sicuro per tutta la cittadinanza».



Pubblicato il 24 Settembre 2025