Polizia Locale, 3mila sanzioni per violazioni al Codice della strada

Nel corso del mese di gennaio le pattuglie della Polizia Locale di Foggia hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione al rispetto del Codice della strada e alle violazioni che rappresentano un rischio diretto per l’incolumità pubblica.

Il bilancio operativo del primo mese dell’anno restituisce numeri significativi. In particolare sono stati effettuati 34 sequestri di autovetture sorprese a circolare senza la necessaria copertura assicurativa obbligatoria (Rc Auto). Sono state inoltre accertate 26 violazioni per la mancata revisione periodica dei veicoli, elemento ritenuto critico per la sicurezza tecnica dei mezzi in circolazione, e fermati cinque conducenti trovati alla guida senza aver mai conseguito la patente o con titolo di guida revocato.

Nel complesso, nel solo mese di gennaio, sono state elevate circa 3.000 sanzioni per diverse infrazioni al Codice della strada.

“I numeri di questo primo mese dell’anno testimoniano uno sforzo operativo importante da parte dei nostri agenti – spiega il comandante della Polizia Locale di Foggia, Vincenzo Manzo –. Non si tratta di una semplice attività repressiva, ma di una necessaria azione di prevenzione, perché circolare senza assicurazione o con veicoli non revisionati rappresenta un pericolo e un danno sociale per l’intera comunità. La nostra priorità è ridurre drasticamente i rischi per gli utenti deboli della strada e per gli automobilisti corretti”.

Il Comando rivolge quindi un appello al senso di responsabilità individuale degli automobilisti, sottolineando come la sicurezza stradale non possa dipendere esclusivamente dai controlli, ma debba fondarsi sul rispetto delle regole da parte di tutti.

In quest’ottica, i cittadini sono invitati a verificare con attenzione la validità dei documenti di guida – patente, assicurazione e revisione – e ad adottare comportamenti prudenti alla guida, rispettando i limiti di velocità, le zone pedonali e le norme di comportamento previste dal Codice della strada.



Pubblicato il 5 Febbraio 2026