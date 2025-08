Politica in vacanza: Mattarella tra gli Alpini, blitz di Meloni a Villasimius

(Adnkronos) –

Anche la politica va in vacanza. Da domani, mercoledì 6 agosto 2025, i Palazzi del potere saranno 'chiusi per ferie' e anche i big si prendono una pausa. E se c'è una cosa che – almeno quest'anno – mette tutti d'accordo è la scelta del mare, con la Sardegna meta tra le più gettonate. Non senza qualche eccezione, come quella del Capo dello Stato, Sergio Mattarella che 'trasloca' per la sosta estiva in Alto Adige, nel comune di Castelrotto, ai piedi delle Dolomiti, ospite in una base logistica delle Forze Armate gestita dagli alpini. Eccoli i piani-ferie dei big della politica, a partire dal premier Giorgia Meloni, che nella fitta agenda di lavoro che l'accompagna anche in questi giorni, avrebbe trovato l'incastro per una breve 'fuga' dalle parti di Villasimius, nella costa sud-orientale della Sardegna. A quanto apprende AdnKronos la presidente del Consiglio avrebbe appena soggiornato nella località sarda, per una vacanza mordi e fuggi, giusto il tempo di ricaricare le batterie, tra un impegno e l'altro. La 'modalità vacanza' è già scattata nei Palazzi: nell'ultima settimana di lavoro tra Camera e Senato – Montecitorio serra il portone in nottata, dopo il voto in notturna, Palazzo Madama già nel pomeriggio – i parlamentari, oltre al trolley d'ordinanza, hanno pronte le valigie. Ignazio La Russa, presidente del Senato, chiude i lavori d'Aula e fa gli auguri di "buone vacanze a tutti", invitando i presenti, oggi a ranghi quasi completi per l'importante voto sul ddl fiscale, a ricordare di "rappresentare l'intera nazione e non solo la parte che vi ha eletto". Se ne riparla, comunque, il 10 settembre, quando è riconvocata l'Aula. Lo stesso La Russa staccherà ora per qualche giorno, volando nella sua terra di origine, la Sicilia, a Ragalna, a due passi da Paternò, la cittadina del Catanese dove è nato. Alle pendici dell'Etna, la seconda carica dello Stato non disdegnerà però qualche puntata sulla costa, al mar Ionio. Sul fronte del governo, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, come fanno in tanti, sceglie di tornare a casa, in Piemonte. "Starò qualche giorno in campagna", dice all'AdnKronos. Il leghista Roberto Calderoli condivide la scelta dei campi: "Vado a raccogliere nocciole nella mia cascina nel Monferrato", dice all'AdnKronos. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani sarà per qualche giorno a Fiuggi con la famiglia, ma il 15 agosto, ha fatto sapere che non mancherà di raggiungere Castel Gandolfo, per la messa di Papa Leone XIV. Tornando a guardare ai senatori Lucio Malan, capogruppo di Fdi volerà in Colorado a trovare la figlia maggiore e i quattro nipoti. "È lì da dieci anni ed è la prima volta che riesco ad andare, a parte una volta per il matrimonio", dice il meloniano. Il capogruppo del M5S, Stefano Patuanelli ha l'agenda in mano: "Dal 10 al 16 al mare con la famiglia, dal 17 ricomincio con diverse attività sul territorio, poi sarò al meeting di Rimini e ad alcune feste dell'Unità". Ferie per 6 giorni, al netto di tutto per il pentastellato. Per Francesco Boccia c'è il richiamo della terra (e del mare): il capogruppo dem sarà prima in Puglia per qualche giorno e poi in Sardegna. Lato Lega l'omologo Massimiliano Romeo è atteso a Forte dei Marmi, in Toscana. Il capogruppo azzurro Maurizio Gasparri, punta sulle Egadi, a Marettimo: "In mare aperto, un'area marina protetta, la mia abituale meta estiva, un posto bello e semplice, dove magari poter leggere qualche libro in più…", dice all'AdnKronos. Sempre Sardegna per il generale Vannacci, con la famiglia, a Costa Rei, dove va da più di quaranta anni. "Ma di sosta ne faccio poca visto che sono frequentemente ad eventi e incontri con militanti e simpatizzanti anche in preparazione delle prossime elezioni in considerazione della decadenza ormai dichiarata del governatore Todde", dice all'AdnKronos. Di ritorno dalla Sardegna sosta in Toscana, qualche giorno, per preparare il rientro a Bruxelles, mettendo a punto una interrogazione alla Ue. "Vorrei sapere perché si devono sospendere le forniture di gas russo mentre l'Ucraina continua ad avvalersene indirettamente in grande quantità", rivela il vicesegretario della Lega all'AdnKronos, ammettendo che il lavoro se lo porta pure in vacanza. Vacanze tranquille anche per i direttori generali del ministero della Cultura. Lo scorso anno furono convocati per il giorno di Ferragosto dall’allora ministro Gennaro Sangiuliano, "per fare il punto sul lavoro svolto in questi mesi e pianificare le prossime attività". Quest’anno, infatti, non si sa dove andrà in vacanza il successore Alessandro Giuli ma, a quanto apprende l’Adnkronos, sicuramente il 15 di agosto non sarà in via del Collegio Romano intorno a un tavolo con i direttori del Mic. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Agosto 2025