Policlinico Ospedali Riuniti, dal 1° settembre nuove fermate interne Ataf

Dall’1 settembre le linee Ataf che fanno capolinea al Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia entreranno all’interno di viale Pinto, con due nuove fermate nei pressi dei reparti di Maternità, DEU e CUP. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Foggia, Regione Puglia, Direzione del Policlinico, Comitato consultivo misto ospedaliero universitario e Ataf, segna un passo importante verso la trasformazione del Policlinico in una vera “Cittadella della Salute”, integrata con la città e concepita come polo di assistenza, didattica e ricerca.

“La questione dell’accessibilità non riguarda solo il trasporto, ma inclusione e diritti – sottolinea la sindaca Maria Aida Episcopo –. Le nuove fermate su viale Pinto riducono le distanze, semplificano gli spostamenti di pazienti, studenti, famiglie e ricercatori, e si inseriscono in una più ampia riqualificazione urbana, con nuovi parcheggi, aree pedonali, spazi verdi e rete ciclabile”.

La Regione Puglia accompagna il progetto con una strategia di lungo periodo per fare degli “Ospedali Riuniti” un campus sanitario e universitario di livello europeo. Il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, evidenzia come le fermate rappresentino “un passo concreto verso un Policlinico come città nella città, con servizi moderni e accessibili, soprattutto per le persone fragili. Questa novità si inserisce in un percorso di trasformazione sostenuta da investimenti strategici: il nuovo Monoblocco da oltre 64 milioni di euro, l’apertura della Cardiochirurgia, il potenziamento del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e il rafforzamento delle scuole di specializzazione dell’Università di Foggia”.

“L’ingresso degli autobus all’interno dell’area ospedaliera rende la struttura più accessibile e integrata con la città – spiega il Commissario Straordinario Giuseppe Pasqualone –. Il risultato è frutto della collaborazione con Comune, Regione, Ataf e Comitato Consultivo Misto, e favorirà sia cittadini e pazienti, sia gli studenti universitari impegnati nelle attività formative e di tirocinio”.

L’aspetto della mobilità sostenibile evidenzia il ruolo del trasporto pubblico come strumento di innovazione urbana. “Ataf è fondamentale per lo sviluppo di una mobilità sostenibile a servizio della città – spiega l’assessore alle Partecipate, Davide Emanuele –. Le nuove fermate interne sono solo l’inizio di un percorso che mira a ridurre il traffico privato, migliorare la qualità dell’aria e connettere in modo più efficace i poli attrattori urbani, in linea con il modello della Cittadella della Salute”.

Il Comitato consultivo misto ha avuto un ruolo chiave nel progetto, raccogliendo le istanze dei cittadini e trasformandole in proposte concrete. “Abbiamo ascoltato pazienti e famiglie che segnalavano difficoltà nel raggiungere reparti e uffici lontani – spiega il presidente Walter Mancini –. Portare gli autobus fino a viale Pinto è una risposta concreta a un bisogno reale di accessibilità, soprattutto per le categorie più fragili”.

Dal lato operativo, Ataf ha garantito risposte rapide e concrete. “Non si tratta solo di modificare un percorso, ma di avvicinare il trasporto pubblico ai cittadini – sottolinea il presidente Domenico Morsuillo –. Così si semplifica la vita quotidiana di chi accede agli Ospedali Riuniti”.

Le nuove fermate si aggiungono ad altri interventi in corso: nuovi parcheggi per circa 800 auto, aree pedonali e ciclabili, nuovi accessi viari, spazi verdi e servizi integrati. Tutto concorre a fare degli Ospedali Riuniti un campus moderno, sostenibile e a misura di cittadino, proiettato verso standard europei di qualità e accoglienza.



Pubblicato il 29 Agosto 2025