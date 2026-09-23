Policlinico Foggia, tecnologie e farmaci passano prima dalle commissioni

Il Policlinico Foggia rafforza il proprio modello di governo dell’innovazione sanitaria con l’approvazione della nuova Procedura aziendale di Health Technology Assessment (HTA), che introduce un percorso strutturato e multidisciplinare per la valutazione delle tecnologie sanitarie e per il supporto alle conseguenti decisioni aziendali. La principale innovazione contenuta nella Delibera N. 0000177 del 14/09/2026 del Direttore Generale Yanko Tedeschi consiste nel superare una logica nella quale la richiesta di una nuova tecnologia coincide sostanzialmente con l’avvio del percorso di acquisto. La procedura introduce, infatti, una fase preventiva di valutazione finalizzata a verificare l’effettività e la priorità del bisogno, l’appropriatezza della soluzione proposta e il suo impatto clinico, tecnico, organizzativo ed economico. Solo successivamente si sviluppano le fasi amministrative e di approvvigionamento. Le decisioni relative ad apparecchiature, dispositivi medici, farmaci, procedure e, più in generale, alle tecnologie sanitarie saranno così supportate da una valutazione multidimensionale, capace di integrare efficacia e sicurezza con sostenibilità economica, impatto organizzativo e valore prodotto per l’assistenza. La nuova procedura, che dà attuazione a una specifica linea di intervento della pianificazione strategica aziendale, mette in relazione rilevazione dei fabbisogni, valutazione delle tecnologie, programmazione degli acquisti e degli investimenti e monitoraggio della spesa, rafforzando il coinvolgimento delle competenze cliniche, sanitarie, tecniche, amministrative ed economiche.

L’iniziativa si inserisce, inoltre, pienamente negli indirizzi della Regione Puglia, che hanno progressivamente rafforzato il ruolo dell’HTA quale strumento di raccordo tra appropriatezza, innovazione, programmazione dei fabbisogni, procurement sanitario e sostenibilità della spesa.

Nella nuova procedura sono formalizzate e nominalmente costituite le Commissioni tecniche, distinte per materia, deputate allo svolgimento delle funzioni valutative attribuite alle medesime per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza: la Commissione aziendale Appropriatezza prescrittiva, la Commissione aziendale per i Dispositivi Medici ad alto costo e la Commissione aziendale per le Apparecchiature Elettromedicali.

Saranno, quindi, rigorosamente soggette a preventiva valutazione e parere vincolante da parte delle pertinenti Commissioni aziendali l’introduzione di nuove tecnologie, l’attivazione di contratti in noleggio o service, di tecnologie, dispositivi medici e farmaci ad alta specializzazione, il rinnovo/riaffidamento di forniture ad alto valore economico.

Con la nuova procedura e la formalizzazione delle apposite Commissioni tecniche aziendali deputate allo svolgimento delle funzioni valutative, il Policlinico si dota quindi di un sistema stabile per rendere le scelte tecnologiche sempre più motivate, trasparenti e orientate al valore, con l’obiettivo preciso di favorire l’innovazione realmente utile ai pazienti e ai professionisti, coniugando qualità dell’assistenza, appropriatezza nell’impiego delle tecnologie e uso responsabile delle risorse disponibili.



Pubblicato il 23 Settembre 2026