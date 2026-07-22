Policlinico Foggia, chiusa la contrattazione integrativa: più risorse per i DEP

Più risorse per i Differenziali Economici di Professionalità e una platea più ampia di lavoratori interessati, insieme alla definizione del Piano per l’Emergenza e all’avvio del negoziato per la Dirigenza amministrativa. Si chiudono con una serie di intese le sedute di Contrattazione Integrativa Aziendale svolte al Policlinico Foggia tra la Direzione strategica, le organizzazioni sindacali delle diverse aree e la Rsu. Per il personale del Comparto è stato sottoscritto l’accordo sull’utilizzo delle risorse residue dei fondi definitivi relativi al 2024, determinati con la delibera del commissario straordinario n. 490 del 20 maggio 2026, sulla quale è arrivato il parere favorevole del Collegio sindacale. L’intesa consente di incrementare significativamente le somme destinate ai DEP rispetto a quanto stabilito dal Contratto Integrativo Aziendale Comparto Sanità 2019-2021, estendendo di conseguenza il numero dei possibili destinatari. Nel corso degli incontri è stato inoltre discusso e condiviso il Piano per l’Emergenza aziendale relativo all’anno in corso. Il documento ha coinvolto le rappresentanze del Comparto, la Rsu e quelle dell’Area Dirigenza Sanità, sulla base di una proposta organizzativa che individua settori e strutture potenzialmente interessati, tenendo conto dell’attuale assetto del Policlinico e del personale in servizio. Sul fronte della Dirigenza amministrativa sono invece cominciate le trattative per la contrattazione relativa al triennio 2022-2024, anticipando con accordi stralcio le questioni riguardanti la retribuzione di risultato. La Direzione strategica ha infine espresso apprezzamento per il clima di collaborazione registrato durante il confronto, sottolineando l’obiettivo di proseguire il dialogo con le rappresentanze dei lavoratori.



Pubblicato il 22 Luglio 2026