“Police Deranged For Orchestra” di Stewart Copeland in piazza Cavour

Prima di rendere noti i particolari organizzativi dell’evento centrale dell’Estate Foggiana, organizzato dal Comune di Foggia in collaborazione con Puglia Culture e Moody Jazz Cafè, Carlo Dicesare, Dirigente responsabile, la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Cultura Alice Amatore e Sante Levante, direttore Puglia Culture, hanno condiviso il successo dell’edizione del ‘Giordano in Jazz – Pianoforti nelle chiese del centro storico’.

Carlo Dicesare, ideatore e direttore artistico della manifestazione nata nel 2015, ha tracciato un bilancio reso ancora più suggestivo dalla proiezione di video che hanno ripercorso i momenti più emozionanti, dalle file composte e interminabili di spettatori desiderosi di assistere agli eventi alle performance degli artisti coinvolti. La sindaca Maria Aida Episcopo ha ringraziato gli organizzatori e la Diocesi per avere permesso di accedere in luoghi così significativi, l’assessora alla Cultura Alice Amatore ha sottolineato la validità dell’intuizione di portare “la grande musica fuori dai contesti tradizionalmente deputati, di esaltare la commistione tra la bellezza delle nostre chiese e quella della musica. La grandissima risposta del pubblico ha confermato quanto Foggia sia viva e chieda di essere stimolata e di proseguire in questa direzione, spaziando tra più generi e proposte. E quanto la cultura possa e debba costituire il motore della rinascita della città”.

E l’appendice estiva si annuncia ancora più esaltante: sarà infatti Stewart Copeland, leggendario fondatore e batterista dei Police, compositore di colonne sonore e opere, il protagonista del prossimo appuntamento in programma martedì 29 luglio a piazza Cavour. Copeland porterà in esclusiva per il sud Italia il suo ultimo progetto, “Police Deranged for Orchestra”, nel quale i più grandi successi della band vengono completamente rivisti e riarrangiati con l’accompagnamento di una grande orchestra. Piazza Cavour sarà transennata, e divisa per settori: 1500 i posti a sedere nei primi due, e i biglietti costeranno rispettivamente 45 e 35 euro; e 1500 quelli in piedi, che costeranno appena 20 euro.