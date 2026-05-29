Polemiche al Roland Garros, Vallejo: “Certi match meglio che siano arbitrati da un uomo”

(Adnkronos) – Polemiche al Roland Garros 2026 dopo il match del secondo turno tra Adolfo Daniel Vallejo e Moise Kouame. Stavolta, nelle discussioni dei tennisti finiscono… gli arbitri: "Sarebbe stato molto difficile per una donna arbitrare questa partita" ha detto il tennista paraguaiano al termine del match, commentando le diverse interruzioni della sfida. Il numero 71 del mondo ha perso dopo una battaglia durata 4 ore e 56 minuti a Parigi ed era in vantaggio per 5-2 nel set finale, prima che Kouame completasse la rimonta davanti a un pubblico di casa fortemente di parte. Pur riconoscendo il livello del suo avversario, Vallejo si è concentrato poi soprattutto sulle condizioni arbitrali e su quello che ha definito un ambiente difficile da gestire, sostenendo come una partita del genere debba "essere arbitrata da un uomo perché il pubblico è molto esuberante e ci vuole molta forza per andare contro la folla. Molte volte si è perso tempo, con i giocatori a terra o con il tempo di recupero che veniva sprecato. E non è nemmeno normale che il pubblico continui a urlare per un minuto intero senza che ci sia gioco". Fotografia di un'atmosfera descritta come "pesante", a causa del clima venuto fuori nei momenti chiave della partita: "Il pubblico era decisamente fuori luogo, ma capisco che stiano sostenendo il loro connazionale. È un pubblico molto intenso. Ero già preparato, sapevo già che sarebbe andata così. La verità è che non mi ha danneggiato, ma ha soprattutto rafforzato lui”.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026