Pokémon Megaevoluzione Equilibrio Perfetto, una carta rara in anteprima

(Adnkronos) – Il panorama del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si appresta a ricevere un aggiornamento significativo con il debutto di Megaevoluzione – Equilibrio Perfetto, previsto per il 27 marzo 2026. Questa nuova espansione sposta il focus narrativo e ludico tra le strade di Luminopoli, ricalcando le atmosfere del videogioco Leggende Pokémon: Z-A. Tra le novità più attese dai collezionisti figura una carta rara illustrazione speciale di Meowth realizzata da Natsumi Yoshida, che si preannuncia come uno dei pezzi più ambiti di un set composto da undici carte rare illustrazione e sei varianti rare illustrazione speciale di Pokémon e carte Aiuto. L'espansione introduce nel circuito competitivo i Pokémon-ex Megaevoluzione, creature caratterizzate da un elevato numero di punti salute e capacità offensive di grande impatto. Tra i protagonisti di questa meccanica figurano Mega Zygarde-ex, Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex, i quali debuttano ufficialmente nel gioco di carte. L'utilizzo di queste carte comporta tuttavia un rischio strategico elevato, poiché la loro messa fuori combattimento permette all'avversario di prelevare tre carte Premio, influenzando direttamente l'economia della partita. La disponibilità dei prodotti è confermata presso i rivenditori autorizzati attraverso buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali. Gli utenti interessati a testare le dinamiche del set in anticipo potranno partecipare ai tornei prerelease del programma Play! Pokémon a partire dal 14 marzo 2026. Parallelamente, il debutto in formato digitale su GCC Pokémon Live avverrà il 26 marzo, offrendo la possibilità di collezionare e lottare con i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione su dispositivi mobili e computer prima della distribuzione ufficiale del formato cartaceo.

Pubblicato il 6 Marzo 2026