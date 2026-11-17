Pokémon e Apple, ecco gli sfondi ufficiali per iPhone (anche Duo)
(Adnkronos) – Per festeggiare il trentesimo anniversario del celebre franchise Pokémon, Apple ha scelto un abbinamento tanto prevedibile quanto efficace. L’azienda di Cupertino ha infatti pubblicato una nuova raccolta di sfondi ufficiali per iPhone dedicata interamente ad Applin, la nota creatura simile a un verme che nell’universo della serie vive nascosta proprio all’interno di una mela.
L’iniziativa mette a disposizione degli utenti una selezione composta da quattro diverse grafiche, scaricabili in modo completamente gratuito direttamente dal sito web ufficiale di Apple. Oltre alle versioni pensate per i modelli standard, il pacchetto include anche una variante appositamente ridimensionata per il display del nuovo iPhone Duo, consentendo di personalizzare il proprio dispositivo in occasione della ricorrenza.
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Pubblicato il 17 Novembre 2026