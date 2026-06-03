Pokémon Champions, uscita mobile e cross-play

(Adnkronos) – The Pokémon Company International, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato per il prossimo 17 giugno 2026 la data di uscita di Pokémon Champions per i sistemi operativi iOS e Android. Il titolo, concepito per strutturare un sistema di gioco basato su sfide strategiche, apre contestualmente la fase di pre-registrazione sulle piattaforme di distribuzione digitali App Store di Apple e Google Play Store. Il modello di business adottato per Pokémon Champions si inquadra nella categoria dei titoli con funzioni di base accessibili senza costi di acquisto, prevedendo opzioni di microtransazioni facoltative all'interno dell'applicazione per sbloccare contenuti aggiuntivi. La caratteristica strutturale più rilevante del progetto risiede nell'implementazione del supporto multipiattaforma nativo, che consente l'interoperabilità e la continuità delle sessioni di gioco tra i dispositivi mobili e la console Nintendo Switch. L'accesso e la sincronizzazione dei progressi di gioco e dei dati utente avvengono in modo centralizzato tramite l'utilizzo del medesimo account Nintendo, richiedendo una connessione a Internet costante per la convalida delle sessioni. Parallelamente, la versione dedicata a Nintendo Switch, già presente sul canale di vendita digitale Nintendo eShop, ha ricevuto un aggiornamento tecnico gratuito volto a garantirne la compatibilità con la nuova console Nintendo Switch 2. In concomitanza con il lancio sui mercati mobile, gli sviluppatori hanno programmato una campagna promozionale a tempo limitato, attiva dal 17 giugno fino al 2 settembre 2026. Durante questo intervallo temporale, gli utenti che effettueranno l'accesso al gioco riceveranno direttamente nella casella di posta elettronica interna il personaggio Raichu, unitamente a due oggetti specifici denominati Raichuite X e Raichuite Y. Questi elementi consentono l'attivazione della meccanica della megaevoluzione durante le partite, trasformando il personaggio in due varianti distinte con parametri di gioco differenziati. La distribuzione di tali oggetti digitali sarà estesa sia agli utenti della versione mobile sia a quelli della versione per console, sebbene i produttori abbiano precisato che le medesime risorse speciali potrebbero essere introdotte successivamente all'interno del negozio virtuale del gioco o tramite canali di distribuzione alternativi. Sotto il profilo delle meccaniche competitive, l'aggiornamento introduce modifiche specifiche alle variabili e alle statistiche di gioco associate alle due nuove forme evolutive. La variante MegaRaichu X, appartenente alla categoria dei Pokémon di tipo Elettro, acquisisce l'abilità Elettrogenesi, la quale altera lo scenario di gioco attivando lo stato Campo elettrico per una durata fissa di cinque turni consecutivi a partire dal momento dell'ingresso in campo. Questo stato ambientale determina un incremento del 30% della potenza dei colpi di tipo Elettro sferrati dai personaggi posizionati sul terreno di gioco, conferendo loro al contempo un'immunità totale rispetto allo stato alterato Sonno. Di contro, la variante MegaRaichu Y viene equipaggiata con l'abilità Nullodifesa, una modifica strutturale che setta al 100% l'indice di precisione sia per le mosse offensive eseguite dal personaggio stesso sia per quelle dirette contro di esso da parte degli avversari.

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Pubblicato il 3 Giugno 2026