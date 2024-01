Poggio Imperiale, “Il diario di Anna Frank” per fare memoria

“Lettere dalla Storia”. E’ il titolo dell’iniziativa che coinvolgerà i ragazzi e le ragazze a Poggio Imperiale sabato 27 gennaio 2024 in occasione della Giornata della Memoria. Nei locali del Centro Diurno per persone con disabilità “Cuore con le ali”, di proprietà dell’A.S.P. “Castriota e Corroppoli” e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining, a partire dalle ore 10.30 si svolgerà un’attività di riflessione per ricordare tutte le vittime dell’Olocausto, di quanti furono deportati ed uccisi nei campi di concentramento nazisti. Nel corso della mattinata, organizzata in collaborazione con Nati per Leggere, ragazzi e ragazze saranno coinvolti nella lettura di alcune pagine del Diario di Anna Frank, una ragazzina ebrea di Amsterdam che, nel luglio del 1942, è costretta a rifugiarsi con la sua famiglia e alcuni amici in un alloggio segreto, per sfuggire alla persecuzione nazista.

Anna Frank annota quasi quotidianamente sul suo diario segreti i rapporti con i suoi genitori e con gli altri ospiti del rifugio, parla del suo amore per Peter, racconta il lento scorrere del tempo, il suo diventare grande e parla del dramma degli ebrei con consapevolezza e dolore. L’attività sarà ospitata nei locali della struttura sociosanitaria a ciclo diurno in via Fiume 11 finalizzata al recupero e al mantenimento delle abilità funzionali residue e dei livelli di autonomia della persona. Il Centro è destinato a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali dai 6 ai 64 anni di età, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario.



Pubblicato il 25 Gennaio 2024