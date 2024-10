Pogba, stampa Gb: “Squalifica per doping ridotta a 18 mesi”

(Adnkronos) – Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha ridotto la squalifica per doping inflitta al centrocampista francese della Juventus Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi, secondo quanto riportato dal Daily Mail, secondo il quale la decisione si traduce in una significativa vittoria per il centrocampista, con la sospensione originale, iniziata l'11 settembre 2023, che terminerà a marzo 2025. Questo significherebbe che il centrocampista francese, fermato per la positività al doping potrebbe tornare a indossare la maglia della Juventus e a riprendere la normale attività agonistica. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Ottobre 2024