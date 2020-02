Podio rosa per ‘Panchine d’autore’

Uno zaino nella parte anteriore, un paio di scarpe da trekking ed una lettera al viandante sul retro. È stata la panchina del cammino di Michela Sarrocco a mettere d’accordo pubblico social e giuria tecnica, vincendo ‘Panchine d’autore’, il contest artistico lanciato dal centro commerciale GrandApulia in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Foggia. Alla vincitrice, una studentessa di Torremaggiore, è andato un buono di 500 euro spendibile da Mediaworld e offerto dal Centro Commerciale. Stesso premio anche per la seconda e la terza panchina, realizzate rispettivamente da Anna Celeste Sabatino che si è ispirata al mondo dello sport e Lorenza Nigro che ha puntato sul make-up. Podio tutto al femminile per opere d’arte molto apprezzate dai clienti del GrandApulia e sui social network, a giudicare dal consistente numero di like totalizzato dalle 26 panchine in gara. La giuria tecnica, presieduta tra gli altri da Antonio Nasuto, docente dell’Accademia di Belle Arti di Foggia e dall’urban artist Alessandro Suzzi, ha assegnato inoltre il premio della critica tecnica alla panchina di Francesco Nuzzi, che ha dato un volto e un carattere ai clienti del centro commerciale. “Siamo molto grati al GrandApulia e all’Accademia – dichiara Nuzzi – per averci dato l’opportunità di creare un dialogo tra chi studia le materie artistiche e chi le applica nella vita di tutti i giorni”. Questo premio darà vita ad una nuova collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti e il Centro Commerciale GrandApulia e vedrà il giovane artista Nuzzi, protagonista di un percorso di visibilità e valorizzazione della sua arte e di un luogo simbolo della Capitanata. Le 26 panchine, i cui disegni sono ispirati all’offerta merceologica presente all’interno della struttura, saranno utilizzate dai piccoli clienti del centro e dagli studenti di scuole elementari e medie che svolgeranno al GrandApulia corsi di edutainment, imparando al contempo ad amare e a rispettare l’arte. A fare da sfondo alla consegna dei premi l’opera realizzata da Alessandro Suzzi, tra i top 100 urban artists mondiali 2019 secondo streetart360, che resterà esposta al GrandApulia anche nei prossimi mesi. “Insieme alla direzione del centro commerciale – racconta Suzzi – abbiamo pensato di omaggiare la Chiesa delle Croci, un monumento storico della città. Ho voluto impreziosire l’opera inserendo le tre Parche della mitologia greca, in coerenza con il mio progetto artistico “Gods in love” (Dei in amore) che riprende una parte della rilettura dei testi biblici fino ad arrivare alla lettura dei testi apocrifi, agnostici della religione cristiana e non solo”.

