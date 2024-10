Podcast, “L’impresa è digitale”: in terzo episodio focus su consapevolezza digitale e ‘trust services’

(Adnkronos) – Viviamo in un'epoca in cui le tecnologie digitali hanno permeato ogni aspetto della nostra vita quotidiana. In questo contesto, la consapevolezza dell'imprenditore sulla possibilità di utilizzare al meglio gli strumenti digitali emerge come un elemento cruciale per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità di questa evoluzione tecnologica. L'identità, la firma digitale e altri servizi fiduciari diverranno sempre più centrali nella gestione più moderna ed efficace delle attività imprenditoriali. Questo il tema al centro del terzo episodio della serie podcast 'L’impresa è digitale', un viaggio alla scoperta dell’Italia del futuro, promosso da InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, realizzato in collaborazione con Adnkronos. L’episodio di questa settimana, dal titolo “Imprenditore 2.0 tra consapevolezza digitale e trust services”, vede la partecipazione di Stefano Quintarelli, imprenditore ed esperto di identità digitale, “padre” dello Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 'L'impresa è digitale' è disponibile sulle principali piattaforme audio – Apple Podcast, Spotify, Spreaker, Google Podcasts, YouTube – sul sito InfoCamere.it e sul sito Adnkronos.com. Ogni settimana, un nuovo episodio. 'L'impresa è digitale' è una serie di InfoCamere, realizzata da Adnkronos, con la supervisione contenuti a cura di Paolo Ghezzi, Maria Teresa Capacchione, Carlo De Vincentiis, e la cura editoriale e supervisione alla produzione di Alberto Di Stefano. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Ottobre 2024