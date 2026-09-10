Pochettino attacca: “Il Chelsea di Conte violava regole finanziarie, irregolare vittoria in Premier del 2017”

(Adnkronos) – "Non ho dubbi e non ho paura di dire la verità. I tifosi del Chelsea si arrabbieranno con me perché dico questo. Non sono io che mi lamento. E' la verità. Se hanno ammesso di aver violato le regole, il titolo della Premier League va assegnato alla seconda squadra in classifica.

Altrimenti, ciò che viene promosso e incentivato è la violazione delle regole. Hanno ammesso i fatti, quindi la questione è chiusa: il titolo dovrebbe andare alla squadra arrivata seconda". Mauricio Pochettino chiede la revoca del titolo della Premier League vinto dal Chelsea nella stagione 2016/2017, quando sulla panchina dei Blues c'era Antonio Conte. Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti ma all'epoca allenatore del Tottenham che finì al secondo posto dietro al Chelsea, in un'intervista al 'Sun', aggiunge: "Non è possibile che alcune squadre giochino applicando le regole del fuorigioco e il Var, mentre altre ne siano escluse. È impensabile, no?. Le regole devono essere uguali per tutti, così come le possibilità di costruire la squadra migliore. Non sto dicendo che non abbiano giocato bene. C'era Conte, l'allenatore è stato bravissimo, e tutto il resto ma se hai infranto le regole in quel momento, allora 'ciao', devi cedere il passo a un'altra squadra".



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Pubblicato il 10 Settembre 2026