Pnrr Salute, partono i cantieri in tutta la Capitanata

“Posso confermare, con soddisfazione, che i cantieri per gli ospedali a Rodi Garganico, Vico del Gargano e Vieste sono stati avviati. A San Marco in Lamis i lavori sono pronti a partire da lunedì 17 giugno, con le aree già recintate, e lo stesso sta avvenendo in altre città. Ringrazio la direzione strategica e l’area gestione tecnica della Asl Fg per aver rispettato i tempi”.

Lo comunica il consigliere regionale di Fi Napoleone Cera che lo scorso aprile tenne un incontro, presso la Asl di Foggia, per monitorare la situazione. “Intendo continuare a seguire, personalmente, tutto l’iter fino alla conclusione, con scrupolosa attenzione, perché i cittadini della provincia di Foggia aspettano e meritano un serio potenziamento del servizio socio-sanitario”.

Se sulla medicina territoriale ci sono dei buoni segnali, restano i problemi atavici, che, dice Cera, “solo quando ci saranno nuove assunzioni potranno essere risolti. Parlo delle liste d’attesa, della carenza di medici, del 118, dei medici nel periodo estivo sul Gargano, di personale infermieristico e parasanitario. Le stesse Case della comunità dovranno essere riempite tempestivamente di personale. Ma seguiremo passo dopo passo l’evolversi della situazione”.

Intanto la Asl di Foggia sta inaugurando, paese per paese, i vari cantieri in avvio con il direttore generale Antonio Nigri, con la direttrice sanitaria Mara Masullo e la task Force Pnrr aziendale coordinata dal direttore dell’Area Gestione Tecnica Marcello Tedone.

Circa la partenza della fase operativa del Pnnr missione salute ha dichiarato Nigri: “L’impegno che assumiamo è definire un cronoprogramma con l’avvio dei cantieri e stringere, con le amministrazioni locali, un’alleanza virtuosa che ci consentirà di portare a termine gli obiettivi che il piano stabilisce. Tutto questo è frutto di un intenso lavoro sinergico che vede coinvolti direzione strategica, area tecnica, task force e direttori delle varie strutture territoriali. Sono anche impegnati a organizzare i trasferimenti delle attività, ove necessario, per consentire l’avvio dei lavori e garantire la continuità dei servizi al cittadino”.

Di qualche giorno fa è l’apertura del cantiere per l’Ospedale di Comunità di Vieste, in località Coppitella, presso la sede dei servizi distrettuali. Un finanziamento di 800.000 euro con una previsione di durata dei lavori di 8 mesi. Da settembre, al via anche il cantiere della Casa della Comunità. Sopralluogo della Asl, precedentemente, a Vico del Gargano (sorgerà un ospedale di Comunità) e a Rodi. Nel novero dei paesi interessati sono comprese varie aree, dal mare alla montagna, dai Monti Dauni al Tavoliere.

I lavori del Pnrr Missione Salute riguardano 26 “Case della Comunità” e 7 Ospedali di Comunità per un totale di 29.161.556 euro.

Dal 24 giugno si parte a Foggia con la Casa della Comunità in via Grecia, che prevede, qui come altrove, un modello di intervento “multidisciplinare” al suo interno, fra medici, pediatri, specialisti ambulatoriali, infermieri, psicologi.

A ottobre 2024 inizieranno i lavori della struttura di Foggia in via Protano che ospiterà Casa della Comunità e Ospedale della Comunità, un “presidio” intermedio tra domicilio e ricovero ospedaliero, anche per evitarne di impropri.

La struttura di via Protano è progettata su due piani per un totale di 1.452 metri quadrati e accoglierà molteplici funzioni, cura, assistenza, prevenzione e spazi dedicati alla socializzazione. Al piano terra sarà ubicata la Casa della Comunità con dodici ambulatori, sale di attesa, Cup, uffici amministrativi, e altro. Disporrà di 20 posti letto, soggiorno d’attesa, palestra per le attività riabilitative, depositi, sale dedicate agli operatori sanitari.

La seconda metà del 2024 vede dunque lo start di molti progetti che proseguiranno nel 2025. Case della Comunità di Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio e Apricena in partenza da settembre 2025.

Paola Lucino



Pubblicato il 14 Giugno 2024