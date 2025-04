PNRR, la sesta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione

(Adnkronos) – Il Ministro per gli Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR, Tommaso Foti, ha trasmesso al Parlamento la sesta relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Da quanto riportato nel comunicato della Struttura Missione del PNRR a firma del Ministro Foti, l’Italia conferma il suo ruolo leader in UE per numero di obiettivi conseguiti, risorse complessive ricevute, numero di richieste di pagamento formalizzate e incassate. Nel dettaglio, sinora abbiamo ricevuto 122 miliardi di euro pari al 63% della dotazione complessiva del Piano. Il 30 dicembre 2024, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di pagamento della settima rata del valore di 18,3 miliardi di euro, che è legata al raggiungimento di 67 obiettivi. Tra questi, due progetti strategici per il Paese: il primo comprende la tratta Est del cosiddetto “Tyrrhenian Link”, il nuovo corridoio elettrico sottomarino che collegherà la Penisola alle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, un’infrastruttura di portata internazionale per il futuro energetico del Paese; il secondo progetto riguarda l’interconnessione denominata “SA.CO. I.3” per potenziare il già esistente elettrodotto tra Sardegna, Corsica e Penisola. “Rientrano nella settima rata del PNRR anche tanti altri progetti e interventi in ambiti fondamentali, dalle infrastrutture alla sanità, dai trasporti all’innovazione, che saranno in grado di migliorare la vita dei cittadini, la competitività delle imprese e il buon funzionamento della pubblica amministrazione”, ha dichiarato il Ministro Foti. Tecnicamente, la relazione si compone di due sezioni: la prima, suddivisa in otto capitoli, illustra l’attività svolta e i risultati raggiunti nell’ambito del PNRR con riferimento alla seconda metà del 2024 e con alcuni aggiornamenti relativi ai primi mesi del 2025; la seconda, riporta per ciascuna delle misure previste nel Piano la descrizione analitica, lo stato di attuazione e le iniziative in corso. Link al comunicato della Struttura Missione PNRR. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2025