Pnrr in Capitanata, svolta nella cabina di regia ma Comuni in affanno

Sono state attivate dal governo le cabine di coordinamento del Pnrr, uno strumento di supporto territoriale per rafforzare la governance del piano. Le Prefetture assumono un “rinnovato protagonismo” e qualche giorno fa è stata ufficialmente istituita quella di Foggia. Sono molti i progetti che i Comuni stanno gestendo con i loro uffici tecnici, il ruolo della cabina territoriale sarà proprio quello di implementare e facilitare quelli in atto.

Nella cabina, la Provincia di Foggia con un compito di “monitoraggio e raccordo” e che dovrà eventualmente segnalare e farsi portavoce di criticità. “È stato un primo incontro quello con il prefetto- dice l’architetto della Provincia Denise Decembrino, responsabile dell’edilizia scolastica e presente al primo tavolo tecnico-. Siamo in una fase iniziale, primordiale direi, aspettiamo un ulteriore aggiornamento. I Comuni hanno i loro uffici per portare aventi i procedimenti. Nel caso incontrassero delle difficoltà, soprattutto quelli più piccoli con poco personale nei loro organici, noi daremo voce e aiuto, con la Prefettura a guida di ogni operazione. La cabina sarà un prezioso strumento per coordinare al meglio le azioni e le risorse per il territorio della provincia di Foggia. Siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre competenze e risorse per garantire interventi all’altezza delle esigenze delle nostre comunità”.

I tempi di scadenza dei progetti al 2026 sono sempre più ravvicinati mentre si insediano le cabine. Per quanto riguarda l’ente di Palazzo Dogana, sono 20 i progetti Pnrr messi in campo per un investimento di 100 milioni di euro.

Denise Decembrino risponde per ciò che riguarda quanto da loro avviato, 15 progetti riguardano l’edilizia scolastica. “Tutti i verbali di consegna lavori sono stati fatti nei tempi giusti, dalla scuola Pavoncelli di Cerignola al Volta al Pascal di Foggia stiamo procedendo. Il Liceo Zingarelli di Cerignola è stato abbattuto e sono stati già avviati gli scavi per la ricostruzione. Se ci sono dei ritardi in qualche istituto può dipendere da una ‘variante’, da un esame del suolo che richiede più tempo, ma noi siamo nel cronoprogramma su tutto”.

Resta ancora da avviare, invece, il megaprogetto per 53 milioni di euro (solo su Manfredonia, 100 milioni compresi altri Comuni fra cui Cerignola e S. Severo) per il superamento dei ghetti. In particolare quello di Borgo Mezzanone. “Abbiamo chiesto ai Comuni di essere convocati per avere idee più dettagliate su come portare avanti il progetto, che non è solo creazione di immobili ma comprende una serie di servizi e attività di integrazione. Tre mesi fa ci parlarono della nomina di un commissario del governo per gestire quei fondi, ma non c’è ancora. Avremmo dovuto avviarci almeno 12 mesi fa. Quella delle cabine di regia è spesso una dichiarazione politica che non è seguita da atti amministrativi. Il rischio è perdere quei fondi”.

Noè Andreano, vicepresidente di Anci Puglia, era presente al tavolo dove, in streaming con il governo, sono state avviate le cabine di regia. “Abbiamo fatto un primo giro di commenti subito dopo – dice Andreano, anche sindaco di Casalvecchio-. È emerso che i Comuni sono quelli che stanno spendendo di più rispetto ai progetti da attuare, il 50% a fronte del 5% dei Ministeri. Ma sono emerse anche delle criticità. Serve che il governo sia più celere nel trasferimento degli acconti per gli stati di avanzamento dei lavori e dia una risposta più tempestiva sulla piattaforma”. Ribadisce le difficoltà dei piccoli Comuni dovute alla carenza personale e al Pnrr “ulteriore carico” rispetto ai progetti già in essere. “Anci ha una commissione specifica che tiene sotto osservazione i fondi. Con Anci Puglia valuteremo tutte le criticità”.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Maggio 2024